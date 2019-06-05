SEO: Açıklama Meta Etiketi

Sitemiz için amacımız en iyi konuma gelmesini sağlamak değil mi? O halde özenle çalışmamız ve dikkat etmemiz gereken bir kaç husus var. Bu konunun temel başlığı Google Botlarının sitenizi en düzgün şekilde anlamasına yardımcı olmak. Bunun için sitemizi düzgün bir şekilde tanıtmamız gerekecek.

Google Bot ile sitenizi tanıştırın.

Daha önceki yazılarımızda Google Bot’u sitemizi taramaya davet etmiştik. Bu yazımızda sitemize gelen Google Bot ile sitemizi düzgün bir şekilde tanıştıracağız.

Merhaba Google Bot, bu benim sitem “Teknoloji Blogu – Aorhan Blog”. Bu sitede teknoloji haberlerinin yanında kişisel bloglar yazılır.

Bu cümleleri doğrudan Google Bot’a söyleyemiyoruz. Bunun için meta etiketleri kullanmamız gerekiyor.

Başlık

<head> etiketinden hemen sonra <title> etiketlerini kullanabilirsiniz. Google’dan alınan örnek aşağıdadır.

Bu sitemizin başlığı, en tepe başlık, genel adıdır. Aorhan Blog gibi. Burada Google Bota bunu bu şekilde söyleyebiliriz.

Açıklama

Açıklama için de ​<meta name=”description” content=“bu sitenin amacı ne?”/> Şeklinde bir içeriği sitemizde bulundurmalıyız. Örnek aşağıdadır. Google’dan alınmıştır.

Yanlış yapılanlar

Bu kadar basit iki tanıtım hususunda bile yanlış yapanlar var. İşte o yanlışlardan bazıları şunlar;

Popüler olan ama sayfayla alakası olmayan bir açıklama ya da başlık girme. Bu kısa vadede size ziyaretçi getirir ama uzun vadede sitenizi en gerilere götürür.

Genel açıklama yapma. Sitenizi tanımlayan daha özel bir açıklama yapın ki tam da aradığınız hedef kitle sitenizi ziyaret etsin.

Açıklama kısmına anahtar kelimeler yazmayın. Anahtar kelimeler için başka bir meta etiketi olsa da Google son zamanlarda buna önem vermiyor. Açıklama kısmında sitenizi özel bir şekilde tanıtın.

Açıklama kısmının uzunluğunu iyi ayarlayamama. Çok uzun yazılan açıklama etiketinin sadece bir kaç kelimesi alınabilir. Bu durumda sitenin tanıtımı yapılmaz. Google Bot içeriğinizi tam anlayamayacaktır.

İşte başlık ve açıklamanın Google’da nasıl göründüğünü gösterir kısım, Google’dan alınmıştır.

Eğer başlık ve açıklama kısmında yukarıdaki kriterlere uyarsanız Google Bot arama sonuçlarına sitenizi yukarıda gördüğünüz gibi gönderecektir. Bu da ilgili insanları sitenize çekmek için çok önemlidir.