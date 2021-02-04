Çok önemli görülmese de Facebook’un en çok sevilen çünkü en faydalı özelliklerinden biri olan Facebook Doğum Günü Bildirimi Hatırlatma özelliğinden ve birkaç ayarından bahsedeceğiz. Çok önemli görülmüyor çünkü çok basit bir özellik; ama hayat kurtarıyor. Bir sabah Facebook’unuzu açıp sağ üst köşedeki etkinlik bildirimlerine baktığınızda bir arkadaşınızın yaklaşan doğum gününü tamamen unuttuğunuzu fark edebiliyorsunuz.

Son zamanlarda bir çok insan Facebook üzerinden de doğum günü kutlar oldu. Bu özellik aslında birbirine uzak insanlar için çok kullanışlı. Facebook doğum günü bildirimi bugün bir arkadaşınızın doğum gününü gördüğünüzde kutlamak için direk ilgili bildirime tıklayabilirsiniz. Bunun yanında kendinize özel bir mesaj ve fotoğraf ile onun duvarına da yazabilirsiniz. Facebook doğum günleri için kredi ile satılan kutlama hediyeleri de satmaktadır. Bunlardan da alıp arkadaşınıza sanal olarak bir hediye verebilirsiniz. Çok sevinecektir.

Facebook Doğum Günü Bildirimi Ayarı

Ben sık sık Facebook’a giremiyorum o yüzden bir çok arkadaşımın doğum gününü kaçırıyorum diyen var ise sizin içinde bir çözüm bulunmuş. Yapacağınız ufak bir facebook doğum günü bildirimi ayarı ile arkadaşlarının yaklaşan doğum günlerini e-posta olarak alabilirsiniz. Yakın zamanda olacak bütün facebook doğum günü bildirimi size bildirir, önceden haber verir. Bu ayarı yapmak için Hesap > Hesap Ayarları > Bildirimler > Facebook > Doğum günü yaklaştığında (haftalık e-posta) kutucuğunu işaretleyip, sayfanın en altında bulunan “Değişiklikleri Kaydet” yolunu takip etmeniz yetecektir. Artık hiçbir facebook doğum günü bildirimi kaçırmayacaksınız.

Facebook Doğum Günü Gizleme Ayarı

Facebook’ta doğum günü gizlemek isteyenler için çok kolay bir yolu var.

Hakkında > İletişim Bilgileri ve Temel Bilgiler > Doğum Tarihi bilgisinin sağ tarafında yer alan Düzenle tıklayın.

Açılan panelden “Sadece Ben” olarak seçin. Bu sadece size açık olacaktır. Diğer ayarlarda isteğinize göre seçebilirsiniz.

Hepsini tamamlayınca “Değişiklikleri Kaydet” diyerek kaydedebilirsiniz.

Diğer yazılarımız için: aorhan.com