İnternet Download Manager’a URL Nasıl Yapıştırılır?

En çok kullanılan indirme yöneticilerinden biri de İnternet Download Manager’dır. Kısa adıyla İDM’dir. Her türlü indirme işinizi bu programla görebilirsiniz. Girdiğiniz sitede indirilecek ne varsa İDM’ye gider ve İDM’nin simgesi ekranınızın bir köşesinde çıkar. Genelde internet sitelerindeki videolar için otomatik indirme uyarısı verir. Butona bastığınız zaman neleri indirebileceğiniz listelenir. İşte bazı sitelerde indirmek istediğiniz şey liste ile size bildirilmez. Bu gibi durumlarda URL kopyalayıp İDM’ye yapıştırmanız gerekiyor.

İDM’ye URL’yi nasıl kopyalarsınız?

İDM’ye URL kopyalamak için yapmanız gereken şey çok basit. Öncelikle uygulamayı açın. Uygulamayı açtığınız zaman karşınıza çıkan ekranın sol üst köşesinde URL ekle seçeneğini göreceksiniz.

URL ekle dediğiniz zaman karşınıza küçük bir kutucuk gelecek. Bu kutucuğa normal şartlarda girdiğiniz siteden URL otomatik olarak eklenecektir. Eğer otomatik gelmesiyse kendiniz kopyala yapıştır yapıp ekleyebilirsiniz.

Ardından tamam butonuna tıkladığınız zaman video gerçekten indirilebilirse inecektir.

Bu şekilde İDM’ye URL ekleyebilir ve indirmekte zorlandığınız şeyleri indirebilirsiniz.