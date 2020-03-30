Tracker Nedir?

Tracker kelime anlamı olarak takipçi, izleyici anlamlarına gelmektedir. Biz sizlere torrent tracker listemizi paylaşıyoruz. Yani torrent tracker dediğimizde şunu düşünebilirsiniz bir torrent var ve bu torrenti seed eden kişilerin bulunması sağlanıyor. Bunu sağlayan şey de tracker yani izleyicilerdir. İzleyiciler aracılığıyla torrenti bulunca sizin dosya indirme hızınızı arttıracak şey trackerdir.

Torrent tracker’lere hiç ihtiyaç duymadığını söyleyen kişiler maalesef mevcut. Oysaki torrent tracker’e hiç ihtiyacı olmadığını söyleyen kişiler listemizdeki güncel torrent trackerler ile aldıkları dosya indirme hızının %50 ‘ye kadar fazla hız alabilir.

Torrent Tracker

Günümüzde en hızlı dosya indirme yöntemlerinden bir tanesi olan torrentler için en önemli iki nokta vardır. İlki kullandığınız torrent programının güncel sürümde olması ikincisi ise kullandığınız torrent tracker listesi. Biz sizler için düzenli olarak istisnasız çalışan torrent tracker listesi hazırlıyoruz. 2020 yılının en güncel ve en hızlı torrent trackerleri sadece bizde.

Eğer sizde torrentlerinizin indirme hızından şikayetciyseniz aşağıdaki listemize göz attıktan sonra hız probleminiz tamamıyla ortadan kalkacak. Her gün düzenli olarak güncellediğimiz torrent izleyicileri test edilip, hız oranlarına bakıldıktan sonra sitemize eklenmektedir. En güncel tracker listesini torrent programınıza entegre ederken sizlere naçizane tavsiyemiz tüm listeyi torrentinize eklemenizdir. Ne kadar çok çalışan torrent tracker bulundurursanız indirme hızlarınız da o denli artacaktır.

Torrent Tracker Listesi

http://91.217.91.21:3218/announce

http://91.218.230.81:6969/announce

http://open.lolicon.eu:7777/announcehttp://open.touki.ru/announce.phphttp://p4p.arenabg.ch:1337/announcehttp://p4p.arenabg.com:1337/announcehttp://tracker.dutchtracking.com:80/announcehttp://tracker.dutchtracking.nl/announcehttp://tracker.dutchtracking.nl:80/announcehttp://tracker.edoardocolombo.eu:6969/announceudp://168.235.67.63:6969/announceudp://178.33.73.26:2710/announceudp://182.176.139.129:6969/announceudp://185.5.97.139:8089/announceudp://shadowshq.yi.org:6969/announceudp://torrent.gresille.org:80/announceudp://tracker.aletorrenty.pl:2710/announceudp://tracker.bittor.pw:1337/announceudp://tracker.coppersurfer.tk:6969/announceudp://tracker4.piratux.com:6969/announceudp://zer0day.ch:1337/announce

Torrent trackerların devamı ve daha fazlası için sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Torrent tracker listesini programınıza eklemek için İzleyici > İzleyici Ekle dedikten sonra tüm listeyi kopyala yapıştır yapıp ayarları kaydete basıyoruz. Genel işlem bu şekilde olmakla beraber kullandığınız torrent programına göre değişkenlik gösterebilmektedir ancak genel gidişat bu şekildedir.

Sizlere en güncel en hızlı torrent tracker 2020 listemizi ve bilmeniz gerekenleri aktardık.

Kaynak: Bordo Klavyeli