Şifre Vermeden e-Devlet Bilgilerini Başkalarıyla Paylaşma

Birisi sizin için e-devlet üzerinden bilgi kontrol edecek ya da siz yapamıyorsunuz başkasının yapmasını istiyorsunuz. Bunun için size güvenli bir yöntemden bahsedeceğiz. Güvensiz yöntem elbette kimlik numaranızı ve edevlet şifrenizi vermek. Bunu yapmak çok tehlikeli olduğundan daha güvenli bir yöntem olan bilgi paylaşma özelliğinden sizlere bahsedelim.

edevlet’e giriş yapınız. İsminizin yanındaki küçük oka tıklayarak “bilgi paylaşımlarım” satırına tıklayın. Sağ üst kısımda yer alan tüm yaplaşımları aç kısmına tıklayın. Yeni bir paylaşım ekle butonunu gördünüz. Tıklayın.

Bu aşamadan sonra sizin de bazı bilgileri bilmeniz gerekiyor. Paylaşım yapacağınız kişinin TC kimlik numarası ve doğum tarihini bilmeniz gerekiyor. Daha sonra yetki tarih aralığını girin. 1 gün bir hafta. Ne kadar sürecekse girebilirsiniz. Akabinde yetkilinin sizin hesabınıza bağlantığı zaman ne yapabileceğini yani yetki genişliğini belirliyorsunuz.

Yetkili ekle butonuna tıkladığınız zaman belirlediğiniz kişi kendi hesabının yanında kendi bilgileriyle sizinkini de görüntüleyebiliyor. Süresi dolunca ya da siz kaldırana kadar yetki devam ediyor.