Xiaomi Mi 9 TanÄ±tÄ±m Tarihi ve Ã–zellikleri

Xiaomi’nin bazÄ± detaylarÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Xiaomi’nin bu sene efsane olacak telefonu Mi9 iÃ§in tanÄ±tÄ±m tarihi aÃ§Ä±klandÄ±. AyrÄ±ca sizlere Ã¶zelliklerden de bahsedeceÄŸiz. Xiaomi’nin tanÄ±tÄ±m tarihi mobil dÃ¼nya kongresinde 24 Åžubat olarak aÃ§Ä±klandÄ±.
Xiaomi, fiyat performans telefonlarÄ±nÄ±n yanÄ±nda bir Ã§ok amiral gemisine gÃ¶re daha performanslÄ± ama daha ucuz telefonlarÄ±yla herkesin dikkatini Ã¼zerine Ã§ekmiÅŸti. Åžimdiki cihazlar ise gerÃ§ekten standartlarÄ±n Ã¼zerinde.
Xiaomi Mi9 Ã¶zellikleri
- Ekran:Â 6.4 inÃ§, 19.5:9 Full HD+ AMOLED, Amoled ekran gÃ¼Ã§ tasarrufu konusunda oldukÃ§a performanslÄ± olabilir.
- Ä°ÅŸlemci ve Grafik Birimi:Â Â Snapdragon 855 â€“ Adreno 640 – GÃ¼Ã§lÃ¼ iÅŸlemciyle daha gÃ¼Ã§lÃ¼ bir telefon.
- RAM:Â 6 veya 8 GB RAM – artÄ±k standart bu ÅŸekilde
- Depolama:Â 128 GB depolama alanÄ± – hafÄ±za kartÄ± desteÄŸi yine yok.
- Arka Ã¼Ã§lÃ¼ kamera:Â 48 MP ana kamera + 18 MP ikincil kamera + 8 MP uzaklÄ±k Ã¶lÃ§er sensÃ¶rÃ¼ – Ã¼Ã§ kamerasÄ±yla dikkat Ã§ekiyor
- Ã–n Kamera:Â 24 MP IMX576
- Batarya:Â 32 W HÄ±zlÄ± ÅŸarj 4.0 destekli 3500 mAh – hÄ±zlÄ± ÅŸarjÄ± bÃ¼yÃ¼k ayrÄ±ntÄ±
- BaÄŸlantÄ±:Â 802.11 a, b, g, n, ac, Bluetooth 5, NFC, USB Type-C+ 5G desteÄŸi
- Ä°ÅŸletim Sistemi:Â MUIU 10 tabanlÄ±Â AndroidÂ 9.0 Pie
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