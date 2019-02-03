Xiaomi Mi 9 TanÄ±tÄ±m Tarihi ve Ã–zellikleri

Xiaomi’nin bazÄ± detaylarÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Xiaomi’nin bu sene efsane olacak telefonu Mi9 iÃ§in tanÄ±tÄ±m tarihi aÃ§Ä±klandÄ±. AyrÄ±ca sizlere Ã¶zelliklerden de bahsedeceÄŸiz. Xiaomi’nin tanÄ±tÄ±m tarihi mobil dÃ¼nya kongresinde 24 Åžubat olarak aÃ§Ä±klandÄ±.

Xiaomi, fiyat performans telefonlarÄ±nÄ±n yanÄ±nda bir Ã§ok amiral gemisine gÃ¶re daha performanslÄ± ama daha ucuz telefonlarÄ±yla herkesin dikkatini Ã¼zerine Ã§ekmiÅŸti. Åžimdiki cihazlar ise gerÃ§ekten standartlarÄ±n Ã¼zerinde.

Xiaomi Mi9 Ã¶zellikleri