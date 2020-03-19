Oyunlar sırasında tercih edilen nickler karakterler kadar önemli bir yer tutar. Kullanılan ve tercih edilen oyun nickleri kişilerin karakterlerini yansıtır. Aynı zaman da farklı ve herhangi bir şekilde akıla gelmeyen kullanılmamış olan nicklerin bulunması da oldukça önemlidir. Aynı zamanda kullanılan bu nickler online olarak oynanan oyunlarda çok daha önemli bir yer tutar.

Kendisine ait bir sosyal yaşamı bulunan bu oyunlarda tercih edilen nickler, kişilerin daha çok ön plana çıkmasına yardımcı olur. Nicklerin önemli olduğu kadar aynı zaman da ne anlama geldikleri büyük bir önem taşır. Çünkü kötü ya da yanlış bir anlama gelen nickler kişilerin zor durumda kalmasına neden olabilir.

Yeni Nickler ve Anlamları

Zero: Sıfır

Wraith: hayalet

Killer: Katil

Void: Geçersiz

Ironclad: demir kaplı

Hashtag: Etiket

Vein: damar

Grave: mezar

Trip: gezi

Gunner: topçu

Trooper: süvari atı

Surge: dalgalanma

Gargoyle: çirkin yaratık

Slasher: Kamçı

Dracula: Drakula

Shiver: titreme

Dragon: Ejderha

Skinner: yüzücü

Fender: çamurluk

Skull Crusher: Kafatası Kırıcı

Sasquatch: Koca Ayak

Doom: kader

Scar: Yara izi

Decay: çürüme

Rubble: Moloz

Daemon: şeytan

Creep: Sürünme

Bruise: çürük

Psycho: Psiko

Cannon: top

Ranger: korucu

Clink: çın

Ratchet: mandal

Cobra: kobra

Reaper: orakçı

Colt: tay

Rigs: Donanımları

Bowser: benzin pompası

Mad Dog: Deli köpek

Big Papa: Büyük baba

Bender: cümbüş

Lynch: Linç

Aspect: Görünüş

Kraken: deniz canavarı

Pursuit: kovalama

Steel Foil: Çelik folyo

Tempest: fırtına

Iron Heart: Demir kalp

Titanium: Titanyum

Hurricane: Kasırga

Ironsides: yiğit kimse

Lightning: Şimşek

Tito:Tito

Bullet-Proof : Kurşun geçirmez

Steel: Çelik

Kevlar: Çelik yelek

Oyun İçerisinde Kullanılan Nickler

Aspect: Görünüş

Wraith: Hayalet

Ebola: Ebola virüsü

Vein: Damar

Kraken: Deniz Canavarı

Bender: Cümbüş

Lynch: Linç

Big Papa: Büyük baba

Mad Dog: Deli köpek

Genç Aslan

GoyGoy

Keke

Koçero

Patron

Bowser: Benzin Pompası

Psycho: Psiko

Ranger: Korucu

Daemon: İblis

Sasquatch: Koca Ayak

Hunter (Avcı)

Çılgın Türk

Black Eagle (Kara Kartal)

Doom: Kader

Scar: Yara izi

Skinner: Deri Yüzücü

Skull Crusher: Kafatası Kırıcı

Slasher: Kamçı

Hiraşimo*Wışş

Bey Diyeceksiniz

Mirza

General

Kral Osman

Gargoyle: Çirkin Yaratık

Grave: Mezar

Hash: Esrar

Void: Geçersiz

Ironclad: Zırhlı

Zero: Sıfır

Eti Crax

Msinik

PashaZade

Şadov Prov

Fearless: Korkusuz

Fear: Korku

Fearlessfighter: Korkusuzdövüşçü

Fearfulwarriror: Korkulusavaşçı

Doctorhealer: Şifacı doktor

Şeklinde birbirinden farklı ve aynı zaman da birbirinden farklı anlamalara gelen birçok oyun nickleri bulunur. Bunların her biri tercih edilen, kullanılan ya da yeni olan nicklerdir. Bu nicklerin anlamları sayesinde kişiler oyunlarda kendi karakterlerini ortaya koyarlar. Bu nedenle de oldukça önemli bir yer tutan ve dikkatli bir şekilde tercih edilmesi gereken bir olaydır. Bu kadar seçenek arasından kendinize en uygun olanını tercih etmeniz karakterinizi de ortaya koymanıza yardımcı olacaktır.