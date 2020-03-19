Oyunlar sırasında tercih edilen nickler karakterler kadar önemli bir yer tutar. Kullanılan ve tercih edilen oyun nickleri kişilerin karakterlerini yansıtır. Aynı zaman da farklı ve herhangi bir şekilde akıla gelmeyen kullanılmamış olan nicklerin bulunması da oldukça önemlidir. Aynı zamanda kullanılan bu nickler online olarak oynanan oyunlarda çok daha önemli bir yer tutar.
Kendisine ait bir sosyal yaşamı bulunan bu oyunlarda tercih edilen nickler, kişilerin daha çok ön plana çıkmasına yardımcı olur. Nicklerin önemli olduğu kadar aynı zaman da ne anlama geldikleri büyük bir önem taşır. Çünkü kötü ya da yanlış bir anlama gelen nickler kişilerin zor durumda kalmasına neden olabilir.
Yeni Nickler ve Anlamları
Zero: Sıfır
Wraith: hayalet
Killer: Katil
Void: Geçersiz
Ironclad: demir kaplı
Hashtag: Etiket
Vein: damar
Grave: mezar
Trip: gezi
Gunner: topçu
Trooper: süvari atı
Surge: dalgalanma
Gargoyle: çirkin yaratık
Slasher: Kamçı
Dracula: Drakula
Shiver: titreme
Dragon: Ejderha
Skinner: yüzücü
Fender: çamurluk
Skull Crusher: Kafatası Kırıcı
Sasquatch: Koca Ayak
Doom: kader
Scar: Yara izi
Decay: çürüme
Rubble: Moloz
Daemon: şeytan
Creep: Sürünme
Bruise: çürük
Psycho: Psiko
Cannon: top
Ranger: korucu
Clink: çın
Ratchet: mandal
Cobra: kobra
Reaper: orakçı
Colt: tay
Rigs: Donanımları
Bowser: benzin pompası
Mad Dog: Deli köpek
Big Papa: Büyük baba
Bender: cümbüş
Lynch: Linç
Aspect: Görünüş
Kraken: deniz canavarı
Pursuit: kovalama
Steel Foil: Çelik folyo
Tempest: fırtına
Iron Heart: Demir kalp
Titanium: Titanyum
Hurricane: Kasırga
Ironsides: yiğit kimse
Lightning: Şimşek
Tito:Tito
Bullet-Proof : Kurşun geçirmez
Steel: Çelik
Kevlar: Çelik yelek
Oyun İçerisinde Kullanılan Nickler
Aspect: Görünüş
Wraith: Hayalet
Ebola: Ebola virüsü
Vein: Damar
Kraken: Deniz Canavarı
Bender: Cümbüş
Lynch: Linç
Big Papa: Büyük baba
Mad Dog: Deli köpek
Genç Aslan
GoyGoy
Keke
Koçero
Patron
Bowser: Benzin Pompası
Psycho: Psiko
Ranger: Korucu
Daemon: İblis
Sasquatch: Koca Ayak
Hunter (Avcı)
Çılgın Türk
Black Eagle (Kara Kartal)
Doom: Kader
Scar: Yara izi
Skinner: Deri Yüzücü
Skull Crusher: Kafatası Kırıcı
Slasher: Kamçı
Hiraşimo*Wışş
Bey Diyeceksiniz
Mirza
General
Kral Osman
Gargoyle: Çirkin Yaratık
Grave: Mezar
Hash: Esrar
Void: Geçersiz
Ironclad: Zırhlı
Zero: Sıfır
Eti Crax
Msinik
PashaZade
Şadov Prov
Fearless: Korkusuz
Fear: Korku
Fearlessfighter: Korkusuzdövüşçü
Fearfulwarriror: Korkulusavaşçı
Doctorhealer: Şifacı doktor
Şeklinde birbirinden farklı ve aynı zaman da birbirinden farklı anlamalara gelen birçok oyun nickleri bulunur. Bunların her biri tercih edilen, kullanılan ya da yeni olan nicklerdir. Bu nicklerin anlamları sayesinde kişiler oyunlarda kendi karakterlerini ortaya koyarlar. Bu nedenle de oldukça önemli bir yer tutan ve dikkatli bir şekilde tercih edilmesi gereken bir olaydır. Bu kadar seçenek arasından kendinize en uygun olanını tercih etmeniz karakterinizi de ortaya koymanıza yardımcı olacaktır.
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