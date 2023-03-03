CMD yani bir diğer adıyla bilinen Komut Satırı, bir bilgisayar kullanıcısının belirli komutları giriş yaparak bilgisayar sistemiyle iletişim haline geçebildiği bir paneldir. Konsol, terminal, uçbirim ve kabuk isimleriyle bilinen bu yapı, her gün binlerce kişi tarafından kullanılarak tercih edilebiliyor. Komut istemcisi içerisinde yüzlerce işlevin bulunması sayesinde uzun uzun uğraşabileceğimiz işleri oldukça kısa şekilde yapabiliyoruz. Peki CMD Komutları Nedir? En Çok Kullanılan CMD Komutları Nelerdir? Gelin bu konuyu detaylı şekilde inceleyelim!

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CMD Açılımı Nedir?

CMD, İngilizcede “Command” anlamına gelen kelimenin kısaltılması olarak bilgisayar kavramlarına girmiştir. Burada Türkçe ’ye “Komut İstemcisi” olarak karşımıza çıkan CMD, Windows işletim sistemlerinde bulunan komut satırı yorumlayıcısı ile birlikte çalışmaktadır.

CMD’ye Nasıl Girilir?

CMD, Windows Komut Satırına ulaşabilmemiz için iki farklı yöntem bulunmaktadır. Bu yöntemlerden ikisini de kullanarak paneli aktif hale getirebilirsiniz.

1- Öncelikle Windows arama çubuğuna giriş yapıyoruz ve buraya “CMD” yazıyoruz. Karşımıza çıkan eşleşmelerden “Komut İstemi” seçeneğine tıklayarak kullanmaya başlayabiliriz.

2- İkinci yöntemde ise daha farklı bir alandan giriş yapmaktayız. Bunun için masaüstüne geliyoruz ve burada Windows tuşu ile R tuşuna aynı anda basıyoruz. Karşınıza gelen “Çalıştır” ekranına “CMD” yazarak Komut İstemcisine giriş yapabilirsiniz.

En Popüler CMD Komutları

notepad.exe Görevi: Not defteri

taskmgr.exe Görevi: Görev yöneticisi

clipbrd.exe Görevi: Pano işlemcisi

compmgmt.msc Görevi: Bilgisayar yönetimi

comexp.msc Görevi: Bileşen hizmetlerini açmaya yarar.

certmgr.msc Görevi: Sertifikalar ekranını açmaya yarar.

timedate.cpl Görevi: Tarih ayarlama penceresi

cleanmgr.exe Görevi: Disk temizleyiciyi

ciadv.msc Görevi: Dizin yöneticisini

charmap.exe Görevi: Karakterleri ayarlamanızı sağlar.

calc.exe Görevi: Hesap makinesini

diskmgmt.msc Görevi: Disk yönetimini

devmgmt.msc Görevi: Aygıt yöneticisini

dfrg.msc Görevi: Disk birleştiriciyi

services.msc Görevi: Hizmetler ekranını açmaya yarar.

cladv.msc Görevi: Dizin oluşturma hizmetleri ekranını açmaya yarar.

desk.cpl Görevi: Görüntü özellikleri

eventvwr.exe Görevi: Olay görüntüleyicisi

freecell.exe Görevi: İskambil oyunu

fsmgmt.msc Görevi: Paylaşılan klasörler menüsü

hdwwiz.cpl Görevi: Donanım ekleme sihirbazı.

inetcpl.cpl Görevi: İnternet özellikleri

appwiz.cpl Görevi: Program ekle kaldır

access.cpl Görevi: Erişebilirlik seçenekleri

accwiz.exe Görevi: Erişebilirlik sihirbazı

mmsys.cpl Görevi: Ses ayarları

mspaint.exe Görevi: Paint programı

secpol.msc Görevi: Yerel güvenlik ekranını açmaya yarar.

perfom.msc Görevi: Performans ekranını açmaya yarar.

intl.cpl Görevi: Bölge ve dil ayarları

joy.cpl Görevi: Oyun kontrolleri

magnify.exe Görevi: Büyüteç

main.cpl Görevi: Fare özellikleri

ntbackup.exe Görevi: Yedekleme sihirbazı

nusrmgr.cpl Görevi: Kullanıcı hesapları

sysedit.exe Görevi: Sistem yöneticisi

syskey.exe Görevi: Şifre database

sndrec32.exe Görevi: Ses kaydedicisi

write.exe Görevi: WordPad

wupdmgr.exe Görevi: Windows güncelleştirme penceresi

explorer.exe Görevi: Windows Gezgini

narrator.exe Görevi: Sesli okuyucuyu açmaya yarar.

logon.exe Görevi: Windows’u yeniden başlatmaya yarar.

eudcedit.exe Görevi: Yazı karakteri oluşturucuya yarar.

nslookup.exe Görevi: Hangi ağa bağlanıldı ise IP adresini bulmaya yarar.

powercfg.cpl Görevi: Güç seçenekleri

rasphone.exe Görevi: Ağ bağlantılarını

regedit.exe Görevi: Windows Kayıt Düzenleyicisi programı

sndvol32.exe Görevi: Ses ayarlarını ulaşmanızı sağlar

osk.exe Görevi: Ekran klavyesi

spider.exe Görevi: Kağıt oyunu

msconfig.exe Görevi: Sistem ayarları

verifier.exe Görevi: Sürücü monitörü

drwtsn32.exe Görevi: Sorun tanıma aracı

dxdiag.exe Görevi: DirectX sürümü

mplay32.exe Görevi: Media Player basit sürümü

odbcad32.exe Görevi: Database işleme

clipbrd.exe Görevi: Pano işlemcisi

packager.exe Görevi: Obje paketleyiciyi

perfmon.exe Görevi: Sistem monitörünü

progman.exe Görevi: Masaüstü yöneticisi

rasphone.exe Görevi: Erişim defteri

shrpubw.exe Görevi: Network paylaşımı bilgisi

sigverif.exe Görevi: İmza denetleyicisi

CMD Komutları Ne İşe Yarar?

Günlük hayatta oldukça fazla tercih edilen CMD komutları, kullanıcının Windows işletim sistemi ile iletişimini basitleştirilmek için kullanılmaktadır. Doğrudan iletişim kullanmamızı sağlayan bu sistem, bazı kullanıcılar tarafından oldukça az bilinse de bazı kesimlerde sıkça kullanmayı tercih edebiliyor. Komut sistemini kullanırken bunun bir kullanıcı girdilerini algılayan makine gibi düşünebiliriz. Bu makine, bizim istediğimiz şeyi algıladıktan sonra önceden tanımlanmış olan işlevleri anlık olarak bize sunar. Yani kısaca istediğimiz şeyi alabilmek için hiçbir manuel işlem yapmadan CMD üzerinden direkt olarak alabilmekteyiz.

CMD Komutları aynı zamanda DOS Microsoft Disk İşletim Sisteminde de çalışabilmektedir. Bu sistem pek bilinmeyerek tercih edilmemektedir. Komutlarının bir diğer kullanılabildiği alan ise bilgisayar problemleridir. Burada Komut İstemi sayesinde yaşanabilen bütün sorunları bularak giderebilir ve bilgisayarın yeniden açılmasını sağlayabiliriz.