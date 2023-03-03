CMD Komutları Nedir? En Çok Kullanılan CMD Komutları Nelerdir?
CMD yani bir diğer adıyla bilinen Komut Satırı, bir bilgisayar kullanıcısının belirli komutları giriş yaparak bilgisayar sistemiyle iletişim haline geçebildiği bir paneldir. Konsol, terminal, uçbirim ve kabuk isimleriyle bilinen bu yapı, her gün binlerce kişi tarafından kullanılarak tercih edilebiliyor. Komut istemcisi içerisinde yüzlerce işlevin bulunması sayesinde uzun uzun uğraşabileceğimiz işleri oldukça kısa şekilde yapabiliyoruz. Peki CMD Komutları Nedir? En Çok Kullanılan CMD Komutları Nelerdir? Gelin bu konuyu detaylı şekilde inceleyelim!
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CMD Açılımı Nedir?
CMD, İngilizcede “Command” anlamına gelen kelimenin kısaltılması olarak bilgisayar kavramlarına girmiştir. Burada Türkçe ’ye “Komut İstemcisi” olarak karşımıza çıkan CMD, Windows işletim sistemlerinde bulunan komut satırı yorumlayıcısı ile birlikte çalışmaktadır.
CMD’ye Nasıl Girilir?
CMD, Windows Komut Satırına ulaşabilmemiz için iki farklı yöntem bulunmaktadır. Bu yöntemlerden ikisini de kullanarak paneli aktif hale getirebilirsiniz.
1- Öncelikle Windows arama çubuğuna giriş yapıyoruz ve buraya “CMD” yazıyoruz. Karşımıza çıkan eşleşmelerden “Komut İstemi” seçeneğine tıklayarak kullanmaya başlayabiliriz.
2- İkinci yöntemde ise daha farklı bir alandan giriş yapmaktayız. Bunun için masaüstüne geliyoruz ve burada Windows tuşu ile R tuşuna aynı anda basıyoruz. Karşınıza gelen “Çalıştır” ekranına “CMD” yazarak Komut İstemcisine giriş yapabilirsiniz.
En Popüler CMD Komutları
- notepad.exe Görevi: Not defteri
- taskmgr.exe Görevi: Görev yöneticisi
- clipbrd.exe Görevi: Pano işlemcisi
- compmgmt.msc Görevi: Bilgisayar yönetimi
- comexp.msc Görevi: Bileşen hizmetlerini açmaya yarar.
- certmgr.msc Görevi: Sertifikalar ekranını açmaya yarar.
- timedate.cpl Görevi: Tarih ayarlama penceresi
- cleanmgr.exe Görevi: Disk temizleyiciyi
- ciadv.msc Görevi: Dizin yöneticisini
- charmap.exe Görevi: Karakterleri ayarlamanızı sağlar.
- calc.exe Görevi: Hesap makinesini
- diskmgmt.msc Görevi: Disk yönetimini
- devmgmt.msc Görevi: Aygıt yöneticisini
- dfrg.msc Görevi: Disk birleştiriciyi
- services.msc Görevi: Hizmetler ekranını açmaya yarar.
- cladv.msc Görevi: Dizin oluşturma hizmetleri ekranını açmaya yarar.
- desk.cpl Görevi: Görüntü özellikleri
- eventvwr.exe Görevi: Olay görüntüleyicisi
- freecell.exe Görevi: İskambil oyunu
- fsmgmt.msc Görevi: Paylaşılan klasörler menüsü
- hdwwiz.cpl Görevi: Donanım ekleme sihirbazı.
- inetcpl.cpl Görevi: İnternet özellikleri
- appwiz.cpl Görevi: Program ekle kaldır
- access.cpl Görevi: Erişebilirlik seçenekleri
- accwiz.exe Görevi: Erişebilirlik sihirbazı
- mmsys.cpl Görevi: Ses ayarları
- mspaint.exe Görevi: Paint programı
- secpol.msc Görevi: Yerel güvenlik ekranını açmaya yarar.
- perfom.msc Görevi: Performans ekranını açmaya yarar.
- intl.cpl Görevi: Bölge ve dil ayarları
- joy.cpl Görevi: Oyun kontrolleri
- magnify.exe Görevi: Büyüteç
- main.cpl Görevi: Fare özellikleri
- ntbackup.exe Görevi: Yedekleme sihirbazı
- nusrmgr.cpl Görevi: Kullanıcı hesapları
- sysedit.exe Görevi: Sistem yöneticisi
- syskey.exe Görevi: Şifre database
- sndrec32.exe Görevi: Ses kaydedicisi
- write.exe Görevi: WordPad
- wupdmgr.exe Görevi: Windows güncelleştirme penceresi
- explorer.exe Görevi: Windows Gezgini
- narrator.exe Görevi: Sesli okuyucuyu açmaya yarar.
- logon.exe Görevi: Windows’u yeniden başlatmaya yarar.
- eudcedit.exe Görevi: Yazı karakteri oluşturucuya yarar.
- nslookup.exe Görevi: Hangi ağa bağlanıldı ise IP adresini bulmaya yarar.
- powercfg.cpl Görevi: Güç seçenekleri
- rasphone.exe Görevi: Ağ bağlantılarını
- regedit.exe Görevi: Windows Kayıt Düzenleyicisi programı
- sndvol32.exe Görevi: Ses ayarlarını ulaşmanızı sağlar
- osk.exe Görevi: Ekran klavyesi
- spider.exe Görevi: Kağıt oyunu
- msconfig.exe Görevi: Sistem ayarları
- verifier.exe Görevi: Sürücü monitörü
- drwtsn32.exe Görevi: Sorun tanıma aracı
- dxdiag.exe Görevi: DirectX sürümü
- mplay32.exe Görevi: Media Player basit sürümü
- odbcad32.exe Görevi: Database işleme
- clipbrd.exe Görevi: Pano işlemcisi
- packager.exe Görevi: Obje paketleyiciyi
- perfmon.exe Görevi: Sistem monitörünü
- progman.exe Görevi: Masaüstü yöneticisi
- rasphone.exe Görevi: Erişim defteri
- shrpubw.exe Görevi: Network paylaşımı bilgisi
- sigverif.exe Görevi: İmza denetleyicisi
CMD Komutları Ne İşe Yarar?
Günlük hayatta oldukça fazla tercih edilen CMD komutları, kullanıcının Windows işletim sistemi ile iletişimini basitleştirilmek için kullanılmaktadır. Doğrudan iletişim kullanmamızı sağlayan bu sistem, bazı kullanıcılar tarafından oldukça az bilinse de bazı kesimlerde sıkça kullanmayı tercih edebiliyor. Komut sistemini kullanırken bunun bir kullanıcı girdilerini algılayan makine gibi düşünebiliriz. Bu makine, bizim istediğimiz şeyi algıladıktan sonra önceden tanımlanmış olan işlevleri anlık olarak bize sunar. Yani kısaca istediğimiz şeyi alabilmek için hiçbir manuel işlem yapmadan CMD üzerinden direkt olarak alabilmekteyiz.
CMD Komutları aynı zamanda DOS Microsoft Disk İşletim Sisteminde de çalışabilmektedir. Bu sistem pek bilinmeyerek tercih edilmemektedir. Komutlarının bir diğer kullanılabildiği alan ise bilgisayar problemleridir. Burada Komut İstemi sayesinde yaşanabilen bütün sorunları bularak giderebilir ve bilgisayarın yeniden açılmasını sağlayabiliriz.