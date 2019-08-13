En İyi Kameraya Sahip Telefon Hangisi Oldu? Yeni Sonuçlar

Dxomark, telefonların kameralarını teste sokarak performanslarını inceliyor. Onlara belirli kriterlere göre puan vererek en iyisi belirleniyor. Teste giren son telefonlardan birisi de Galaxy Note 10+ 5G modeli. Yeni tanıtılan cihazın kamera performansı nasıl bir bakalım.

Galaxy Note 10+ kamerası nasıl?

Bir çok kişi telefon seçimi yaparken kamerasını kriter almaktadır. Galaxy Note 10 almak için kamerasına bakanlar dxomark puanını beğenecek.

Genel kategoride Note 10 arka kamerası 113 puan alarak lider oldu. Eski lider 112 puanla Huawei P30 du. Genel değil de sadece fotoğraf performansına bakacak olursak P30 hala lider.

Ön kamerada en iyi Note 10 Plus

Öz çekim yapacak olanlar için ön kamera olmazsa olmazlardan bir çok kişi arka kamera olmasa da olur diyor. Galaxy Note 10 Plus ön kamera konusunda lider. Önceki lider ise Zenfone 6 idi şimdi kamerası en İyi telefon denildiğinde aklınıza sadece Samsung Galaxy Note 10 Plus gelecek.