Xiaomi Miui 11’in Görselleri Sızdı

Telefonlarıyla dikkat çeken Çinli şirket Xiaomi, yeni arayüzünün fotoğrafları sızdı. Şirket şu sıralar telefonlarının çoğunda Miui 10 arayüz sürümünü kullanıyor. Yakın zaman içinde yeni arayüz sürümü Miui 11 yayınlanacak. Peki bu arayüz nasıl görünüyor.

Xiaomi Miui 11

Görselleri incelediğimiz zaman yazı tipinde küçük bir değişikliğin olduğu görülüyor. Yazıların daha okunaklı olduğunu söylemek mümkün. Yine eskisinden daha sade bir tasarım bizleri bekliyor. Bununla birlikte Always on Display özelliğinin de bu sürümle birlikte Xiaomi telefonlara geleceği biliniyor.

Dosya transfer özelliklerine yenisini ekleyen Xiaomi bir çok telefon modeliyle daha hızlı dosya transferi yapabilecek. Bununla birlikte bu arayüz bir çok sosyal medya uygulamasına karanlık mod desteği de getirecek.

Simgelerde de değişikliğe giden şirket, daha sade ve şık bir simge tasarımıyla karşımızda olacak. Peki bu görsellerini de paylaştığımız arayüz ne zaman hangi telefonlara gelecek? Bununla ilgili kesin bilgiler gelmeye başladığı zaman yeni bir yazıyla karşınızda olacağız.