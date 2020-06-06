Günümüzde birçok kez fotoğraf makinesi olsun cep telefonu olsun çeşitli elektronik cihazlarla fotoğraf çekiyoruz. Bu fotoğraflar için kullanabileceğimiz birçok efekt yazılımı ve fotoğraf hilesi bulunuyor. Tabii dışarıda çekilen fotoğraflarda her zaman istediğimiz şekilde çıkmıyor hatta fotoğraflarda istemediğimiz birçok şey yer alabiliyor. Bu tür durumlarda arka planı kaldırmak ya da fotoğrafın arka planını kaldırıp sadece kişisel görüntümüzü kullanmak için çeşitli araç arayışlarına girmek zorunda kalıyoruz. Fotoğraflardan arka planı kaldırmak için kullanılan üç yöntem bulunuyor. Bu yöntemleri incelersek;

Remove.Bg ile Fotoğraflardan Arka Planı Kaldırmak

Bir fotoğrafta arka planı kaldırmak için ilk olarak en basit yöntemi anlatacağız. 2 sene önce yayınlanan özel geliştirme projesi olan remove.bg adlı site fotoğrafları çok kısa bir sürede temizleyerek sadece fotoğrafta kişilerin kaldığı halini size sunmaktadır. Belirli bir limitte kullanımdan sonra ücretli üyelik alıp kredi yükledikten sonra fotoğraf kaldırma limitinizi arttırabilirsiniz.

PhotoRoom Kullanmak

Henüz Android versiyonu çıkmayan lakin IOS işletim sistemi telefonlar için yayınlanmış mobil uygulama ile fotoğraflardan arka planı kaldırmak mümkün. Apple Store’da yer alan PhotoRoom adlı uygulamayı indirerek arka planını kaldırmak istediğiniz fotoğrafları yükleyebilir ve kısa sürede işleminizi tamamlayabilirsiniz. Bu yöntemde bir üstteki yöntem kadar kolay olsa da sadece IOS işletim sistemine sahip cihazların kullanılabilmesi oldukça kısıtlı bir kullanım alanı oluşturuyor.

Photoshop ile Akra Planı Kaldırmak

Üçüncü yöntem uygulaması en zor ama en profesyonel sonuçlar alabileceğiniz yöntemdir. Fotoğraf düzenleme uygulaması olan Photoshop ile arka planı kaldırabilirsiniz. Photoshop ile arka planı kaldırabileceğiniz bir sürü yöntem bulunmaktadır. Bu konuyla ilgili daha detaylı anlatımlara youtube gibi video izleme platformlarından erişebilirsiniz. Basit bir dille anlatmak gerekirse Photoshop ile düzenlemek istediğiniz fotoğrafı açıp sihirli değnek çubuğunu seçin. Ardından silinmemesini istediğiniz kısmı etraflıca işaretleyerek geri kalan kısım için CTRL + DELETE tuşuna basarak arka planı kaldırabilirsiniz. Sonrasında silgi ve fırça gibi araçlarla yakınlaştırma seçeneğini kullanarak küçük rötuşlarla son haline getirebilir ve fotoğrafı istediğiniz kıvama getirebilirsiniz.