Çevrimiçi iş iletişimin büyük bir kısmı e-posta etrafında döner. E-posta neredeyse yaptığınız tüm iletişim için merkezi bir rol üstlenir.

E-posta merkezi bir iletişim rolü üstlendiği için işletme e-posta’ları ilgi alanları, şirket içi bilgiler, şirket sözleşmeleri, maliyetler vb. pek çok gizli bilgi içerir. E-posta kutularında bu kadar önemli bilgi bir arada bulunmasına rağmen, e-posta gizliliği ve güvenliği birçok işletme tarafından çoğu zaman ihmal edilir.

Günün sonunda işletmeler için e-posta’lar aracılığıyla başlatılan kimlik avı saldırıları, tüm kurumsal ağların tehlikeye atılmasına neden olur.

Bu noktada işletmelerin düşünmesi gereken en önemli konu, kullanılan e-posta servis sağlayıcısının gizliliğe ne kadar önem verdiği, yüksek düzeyde güvenlik sağlayıp sağlamadığı ve ihtiyaçları için yeterince güçlü olup olmadığıdır.

Siz de işletmenizin güvenliği konusunda benzer endişelere sahipseniz, e-posta verilerinize erişilmesi sizin için bir problemse ve işletmeniz için gizliliği ön planda tutuyorsanız, o zaman profesyonel bir e-posta servis sağlayıcısına ihtiyacınız var demektir.

Türkiye’nin ilk yerli e-posta servisi Uzman Posta gibi profesyonel bir e-posta hizmeti; Gmail, Yahoo, Yandex, Hotmail vb. ücretsiz e-posta servislerinin aksine tüm altyapısını Türkiye’de barındırır. Güvenlik ve gizliliğin yanı sıra sahip olduğu premium özelliklerle de işletmenize birçok avantaj sunar.

Uzman Posta’yı diğer e-posta servis sağlayıcılarından ayıran en önemli özellik, Tükiye’nin ilk yerel bulut e-posta sağlayıcısı olmasıdır.

Yerli E-posta Nedir?

Gmail, Yahoo, Yandex ve Hotmail gibi ücretsiz e-posta servis sağlayıcılarının aksine güncel mevzuatlara uygun olarak tüm altyapısını Türkiye’de barındıran, %100 yerli bir Türk şirketi tarafından sunulan e-posta hizmetine ‘Yerli E-Posta Servisi’ denir.

İşletme verilerinizin Türkiye’de kalmasını istiyorsanız, gizliliğinizi ve güvenliğinizi güvence altına almak için yerli bir e-posta servisi kullanmanızda fayda var.

Yerli Profesyonel E-Posta Kullanmanın İşletmeler İçin Önemi Nedir?

Günümüzün giderek şeffaflaşan toplumunda bile, hem kişisel hem de ticari işlemlerde iletişim, mahremiyet beklentisine dayanmaktadır. Avukat, müvekkil ya da doktor, hasta gizliliği, korunan iletişimin bilinen en iyi iki örneğidir. Ancak daha geniş ticaret arenasında da; finansal istişareler, sözleşme müzakereler ve işe alım gibi çeşitli etkileşimler de, finansal ve etik nedenlerle gizlilik şemsiyesi altında gerçekleşir.

Neden mi?

Çünkü iş dünyasında, bir gizlilik ihlali, bir şirketin itibarına zarar vermek için kolayca kullanılabilir. Örneğin, bir yönetici, e-posta yazarken herhangi bir konuda basit bir görüş bildirdiğinde, bu beyan; ciddi hukuki sonuçlar doğurabilir, bir şirket politikası meselesi veya hatta iftira olarak algılanabilir. Bu yüzden işletmenizin itibarı için e-posta iletişiminizi gizli ve güvenilir tutmanız gerekir.

E-posta iletişimi gizli ve güvenilir tutmak, işletmelere aşağıdakileri yaparak fayda sağlar:

Dürüst iletişimi teşvik ederek iyi karar vermeyi destekler.

Fikri mülkiyet hırsızlığını önleyerek rekabet avantajı sağlar.

Kişisel bilgileri koruyarak müşterilerin güvenini kazanmanızı sağlar.

Gizlilik ihlallerinden kaynaklanan yasal, finansal ve etik sonuçların riskini azaltır.

Ticari verileri ve iletişimi korumanız için %100 yerli bir e-posta servisi olan Uzman Posta, Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile çerçevelenen yeni mevzuata tam uyumludur. Verilerinizi daha güvenli hale getirmek ve gizliliğinizi korumak için işletmenize birçok avantajı sunar:

Uzman Posta verilerinizi daha güvenli hale getirmek için aşağıdaki özelliklerin hepsini bünyesinde barındırır:

Şifreleme

İki faktörlü kimlik doğrulama (2FA)

Uluslararası veri güvenliği standartları

Olası sızıntı risklerinin engelleme

Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile çerçevelenen yeni mevzuata tam uyumluluk.

Gelişmiş yetkilendirme

IP ve zaman tabanlı kayıt

Türkiye’nin yerli ve milli e-posta servisi Uzman Posta, e-posta gizliliği ve güvenliği söz konusu olduğunda yüksek katmanlı önlemleriyle rakiplerinizi geride bırakmanıza olanak sağlar. Ayrıca premium özellikleriyle de işletmenize birçok avantaj sunar. Bu özelliklerden bazıları aşağıdaki şekildedir:

Dinamik – Esnek Kota

Gelişmiş Karantina

Sürekli ve Kesintisiz Erişim

Ücretsiz Taşıma ve DNS Desteği

Kişisel ve Ortak Takvim

Kişisel ve Ortak Adres Defteri

Görev Yönetimi

CalDAV & CardDAV Desteği

E-posta Gönderi Takibi ve Silinmiş E-posta Kurtarma,

Outlook vb. Mail Programları ile %100 Uyum

Karantina Bülteni

Beyaz & Kara Liste

Gelişmiş Antivirüs & Anti-Spam

Alan Adına Özel E-Posta

Yukarıda listelediğimiz premium özelliklerin hepsi, Uzman Posta kullanıcıları için otomatik olarak anında etkinleştirilir.

Siz de işletmeniz için gizliliğe ve güvenliği önem veriyorsanız, e-posta’larınızın ülke sınırları içerisinde ve yüksek güvenlik katmalanlarına sahip depolama alanlarında saklanması ve işletmenizi rakiplerinizden bir adım öteye taşıyacak premium özelliklerden faydalanmak için %100 yerli e-posta servisi Uzman Posta’yı deneyimleyebilirsiniz.

Nasıl mı?

Uzman Posta web sitesinde bulunan ‘60 Gün Ücretsiz Dene’ seçeneğine tıklayabilir ve 60 gün boyunca Uzman Posta’nın kesintisiz e-posta servisini deneyimleyebilirsiniz.

Destek ve iletişim için her zaman Uzman Posta ekibine ulaşabilirsiniz.