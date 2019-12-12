iOS 13.3 İle Daha Fazla Ebeveyn Denetimi Geldi

iOS’un yeni ve en güncel sürümü ortaya çıktı. iOS 13.3 olarak versiyonlanan bu sürümde en önemli değişiklik ebeveyn denetimleriyle ilgili. Bu yeni özellikler sayesinde çocuğunuzun telefonu olması sizi daha az endişelendirecek. Bakın iOS 13.3 güncellemesiyle çocuğunuzun telefonununda nasıl kontolü uzaktan ele alıyorsunuz görelim.

Ebeveyn denetimi nedir?

Ebeveyn hesabı eklenerek yetki verilmiş telefonlarda ebeveynler, kendi telefonlarıyla ve ya şifre ile çocuğunuzun kullandığı denetlediğiniz telefonda kontrol sahibi olmanızı sağlayan özelliktir. Örneğin ekran süresiyle telefonun ne kadar kullanılacağını belirleyebilirsiniz ama bunu çocuğunuz değiştiremez. Bakın ebeveynlere başka ne gibi haklar verildi.

İletişim sınırı

Telefon ya da Facetime ile çocuğunuzun kimleri arayabileceğini ya da mesaj atabileceğini belirleme konusunda daha fazla etkileşime sahipsiniz. Örneğin şimdi iPhone üzerinden belirlediğiniz numaraların aranmasını ya da bu numaralara mesaj atılmasını engellemeniz mümkün. Örneğin bilinmeyen numaralar.

Kişileri yönetme

Ebeveynler artık çocuklarının telefonlarındaki kişileri yönetebilir. Bu sayede istenmeyen numaralar silinebilir ya da en azından numaraları kontrol altında tutabilirsiniz.

Tüm bu özellikler iOS 13.3 ekran süresi yardımıyla yapılabiliyor. Ekran süresi çocukların başına bela olacak gibi görünüyor. Ebeveynlerin de içi rahat edecek gibi duruyor.