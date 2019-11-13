Kamera Önemli! Yüksek Çözünürlüklü Kameraya Sahip 5 Telefon

Telefonu diğer özelliklerinin yanında bir de kamera için alıyorsanız bu yazımız tam sizin için çünkü yüksek çözünürlüklü kameraya sahip 5 adet telefonu sizlerle paylaşıyoruz. Bunlar arasında seçim yapmak isteyebilirsiniz. Elbette daha düşük çözünürlükte daha iyi sonuç alan telefonlar da bulunuyor ama fiyatları astronomik oldukları için listeye almıyoruz.

Yüksek çözünürlüklü kameraya sahip telefonlar

OnePlus 7 Pro

Fotoğraf çekmek isteyenler için her türlü çözümü sunan bu cihaz 48 MP ana kamera ve daha iyi fotoğraflar için 16 ve 8 MP olmak üzere iki kameraya daha sahip. Toplamda 3’lü kamera seti olan OnePlus 7 Pro cihazı Avrupada 700$ civarında. Ülkemizde ise şimdilik satışı yok.

Oppo Reno

Son zamanlarda ülkemizde reklamlarıyla gündeme gelen ve kamerasıyla dikkat çeken telefon için “Oppo, kamerası çok iyi” yorumları yapılıyor. Eğer çok kaliteli fotoğraflar için az efor sarfetmek istiyorsanız 48 MP + 13 MP + 8 MP şeklinde bir kombinasyonu olan telefonu tercih edebilirsiniz. Ülkemizde 5000₺ civarında bulunabilir.

Xiaomi Mi9

Yine efsane bir telefon Xiaomi’den geliyor. Cihaz diğerlerinin aksine daha yüksek çözünürlüklü kameralar kullanıyor. Ana kamerası aynı olsa da diğer kameraların çözünürlükleri yüksek tutulmuş. 48 MP + 16 MP + 12 MP üçlü arka kamera setiyle dikkat çeken telefon. Cihaz ülkemizde 4800₺ civarında alınabilir.

Samsung Galaxy A80

48 MP + 8 MP + ToF derinlik kamerası setinden oluşan kameralarıyla dikkat çeken Samsung telefonlarından birisi. Diğer modeller de elbette oldukça iyi fotoğraf çekselerde 48MP ana kamerasıyla dikkat çeken bu fotoğraf canavarı 3800₺ civarında bulunabiliyor.