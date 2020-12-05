Bu sene çok şükür bebeğimizi kucağımıza aldık. Gazdı, emmesiydi derken her bebeğin müzdarip derdi pişik konusunda bizde çektik ve halen çekiyoruz. Bizim ufaklık maalesef baya hassas ciltli ve pişik neredeyse hiç yok olmuyor. Sadece hafifliyor ama geçmiyor. Bizim gibi hassas ciltli bebeğiniz varsa ve pişik problemi yaşıyorsanız bu en iyi pişik kremi yazımızdaki kremleri deneyebilirsiniz. Bu arada biz bez konusunda da bir tık büyüyüğünü alıyoruz. Bol olması sayesinde hava alarak pişiği de hafifletiyor. Bunu da önerebilirim. Bez değişimlerini sık, farklı marka bez denemesi ve büyük beden bez kullanımı yaparak en etkili olanın bez bedeni ve krem olduğunu gördük.

Bu arada size önerdiğim bu kremleri kullanmadan doktorunuza danışınız. Her bebek aynı değil, o yüzden danışmadan kullanmayınız.

Hamazinc / En iyi pişik kremi 1

Cilt enfeksiyonları üzerinde etkisi kanıtlanmış olan bu kremin mantarlı bölgeye uygulandığın da da iyi geldiği gözlemlenmiştir. Her bebek aynı kremden mutlu olmayabilir. Bu merhemi kullanırken içinden çıkan kullanma talimatına uymayı unutmayınız. Bebeğinizin tahriş olan bölgesine uyguladıktan sonra kontrol ediniz. Cilt üzerinde kızarıklık ve tahriş gibi olumsuz bir görüntüye sebep olursa bebeğinizin cilt tipine daha uygun bir krem seçiniz.

Bu krem bizde en etkili olan krem oldu. Yani benim için en iyi pişik kremi diyebilirim 🙂 Bunu sürünce hemen tepki gösterdi. Genelde zinc yani çinko etkili kremler bizde cilt yenilemesini sağladı diyebilirim.

Bu arada bu krem pişik tedavi edici krem. Yani iki farklı krem oluyor. Pişik önleyici ve pişik tedavi edici. Bu yüzden buna dikkat edebilirsiniz.

Kullanıcı Yorumu: Hamazinc kremin vaat ettikleri öyle fazlaydı ki bir kremden beklentimi bu kadar yüksek tutmamalıyım demiştim. Kullandıktan sonra gayet mükemmel bir krem olduğunu anladım.

Sudo Pişik Kremi

Eğer çevrenizde tecrübeli anneler varsa sudo kremi bir defa mutlaka duymuşsunuzdur. Bebek cilt bakım ürünleri arasında en fazla memnun kalınan bu merhemi eczanelerden temin edebilirsiniz. Sudo krem içeriğindeki bileşenler sayesinde yalnızca pişik için değil pek çok cilt sorununun tedavisinde kullanılabilir. Kuruluk ve egzama gibi sorunları gidermek için uzmanlar tarafından önerilen bu kremi de bebeğiniz için tercih edebilirsiniz.

Bu kremi açıkcası ben herkes çok önerdiği için aldım. Yani internette de çok beğenilmişti ama bize çok etki gösterdi diyemem. Dediğim gibi cilt hassasiyeti ve tepkisi çok önemli. Bu arada pişik önleyici krem olarak satılmaktadır.

Kullanıcı Yorumu: Sudocremi çevremdeki annelerin tavsiyesiyle keşfedip aldım. Yalnız çocuklar için değil yetişkinler için de kuvvetli bir yapısı var.

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Bepanthol Pişik Kremi

Pişik bebek için önemli sorunlardan biridir. Bu sebeple ciddi anlamda güvenilir ürünler tercih etmek, bebeğin rahatlamasını kolaylaştıracaktır. Bepanthol Pişik kremi uyguladıktan kısa bir süre sonra etkisini gösterecektir. Bebek doğduktan 1 yaşına kadar sürebilen pişik problemi için güvenilir bir kremi daima yanı başınızda görmek istersiniz. Bepanthol pişik kremi pek çok ebeveynin bebekleri için deneyimlediği güvenilir ürünlerden bir tanesidir.

Bu krem de bize çok iyi geldi diyemem ama yakınımda etkisini hemen göstermişti. Akrabamım çocuğunu bu krem ile iyileştirdiler. Bu yüzden bunu da önerebilirim. Bu krem de pişik önleyici kremdir.

Kullanıcı Yorumu: Bepanthol pişik kremini bebeğimin hassas cildine aklımda soru işaret kalmadan uygulayabiliyorum.

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Desitin Ekstra Koruma Pişik Önleyici Krem / En iyi pişik kremi 2

Ebeveynlerin bebekleri için en önemsediği şey doğallıktır. Ürün satın alırken, içeriğine bakarlar ki vücuda zarar verebilecek herhangi bir bileşeni gözden kaçırmazlar. Pişik, uyku ve yeme problemi gibi problemlerin de habercisi olabilen bir sorundur. Haliyle bebek rahatsız olduğunda ailelerde bu durumdan etkilenir. Desitin hızlı koruma sağlayan bir pişik kremidir. Özel olarak formüle edilmesi bu kreme olan güveni de artırıyor. Hassas cilde sahip bir bebeğiniz varsa desitin pişik kremine bir şans verebilirsiniz.

Kullanıcı Yorumu: Desitinin mucizevi etkisini göstermesi maximum 24 saat sürüyor. Ciddi bir pişik giderme özelliği var.

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Desitin Günlük Koruma Pişik Kremi / En İyi Pişik Kremi Koruma Amaçlı

Bebeğinizi kullandığı ilk andan itibaren rahatlatmayı hedefleyen desitin günlük koruma pişik kremi ciltteki tahrişi hızlı bir şekilde yatıştırır. İçeriği aileleri sevindirmeye yeten pişik önleyici bu kremde paraben ve parfüm bulunmamaktadır.

Kullanıcı Yorumu: Desitinin en iyi pişik kremi olduğuna dair pek çok yorum okumuştum. Deneyimledim ve sahiden farkı gördüm. Biz güvenle kullanıyoruz.

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Sebamed Pişik Önleyici Krem

Bebeğinizin kuru bir cildi varsa onu sık sık nemlendirmeniz gerekecektir. Sebamed pişik önleyici krem özel zeytinyağlı formülüyle cildi nemlendirmek için de birebirdir. Yetişkinler için bile zaman zaman tavsiye edilen bu ürün pürüzsüz bir cilt vaat etmektedir.

Kullanıcı Yorumu: İki çocuğum içinde tercihim Sebamed oldu. Bebeğim için doğru pişik kremini bulmak beni mutlu ediyor.

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Nivea Baby Pişik Önleyici Krem

Nivea oldukça eski bir markadır ve güvenilirliğini kanıtlamıştır. Geçmişten günümüze pek çok annenin tercihi nivea bebek ürünleri, pişik kreminde de başarılıdır. Söz konusu bebekler olduğunda aileler en iyisini ister. Bebeklerin cildi ekstra özel bir ilgi ve hassas bir bakım istediğinden nivea baby pişik önleyici krem aranılan özelliklere sahiptir. Çocuklar için doğru ürünü bulmak kolay değildir. Nivea pişik kremi titiz bir şekilde hazırlanan içeriğiyle pek çok ailenin bir numaralı tercihidir.

Kullanıcı Yorumu: Yenidoğan bebeğimin cildi için tercihim Nivea Baby pişik önleyici krem oldu. Gayet memnundum.

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Travazol Krem / En İyi Pişik Kremi fakat Daha Çok Mantar İçin

Travazol krem diğer bebek pişik kremlerine göre daha genel cilt sorunlarına hitap eden bir kremdir. Mantar gibi ciddi hastalıkların tedavisinde etkilidir. Bazı bebeklerin pişikleri inatçı ve oldukça rahatsız edici bir şekilde ortaya çıkar. Böyle ağır durumlarda travazol krem gibi piyasada adından söz ettiren ilaçlara başvurmak gerekebilir. Bu medikal kremi çocuk doktorunuzun önerdiği şekilde kullanmanız doğru olacaktır.

Kullanıcı Yorumu: Travazol kremin formülü biraz ağır. Egzama için de bu ürünün faydasını gördük. Ciddi pişik yaralarını önlemek için birebir. Doktorunuza yine de danışıp almalısınız.

Zalain Krem

Zalain de Travazol krem gibi daha çok mantar kremi olarak anılıyor. Çocukların pişikten sonra mantar oluşumu olabiliyor. Bu kremlerde önce mantarı kesiyor sonra pişiğin azalmasına yardımcı olduğunu söyleyebilirim. Mantar maalesef çok illet bir şey ve gidermesi de uzun sürebiliyor. Ama hem travazol hem de zalain ile mantar oluşumunu hemen önledik diyebilirim. Sonrasında yine pişik önleyici kremlere devam ettik. Bu arada bu kremi doktor tavsiyesi ile kullandım. Mantar kremlerini de doktor tavsiyesi olmadan kullanmayınız. Bu nedenle en iyi pişik kremi listemizde yer verdim.



