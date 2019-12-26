Whatsapp iOS İçin Düşük Veri Modu

Whatsapp yeni içerikleriyle kullanıcılarla buluşmaya devam ediyor. iOS sürümü için yeni bir özellik geliyor. Bu özellik oldukça işinize yarayacak. Kullanış açısından ve kesintisiz iletişim açısından faydası olacak. Whatsapp’ın iOS için 2.20.10 sürümünde yer alacak özellik düşük veri modu olarak isimlendiriliyor.

Düşük veri modu nedir?

Whatsapp’ın iPhone kullanıcılarına sunduğu bu özellik sayesinde internet bağlantınızda sıkıntı olursa Whatsapp bunu algılayacak. Bu olumsuz durum algılandıktan sonra Whatsapp’ta yüksek boyutlu olan dosyalar karşıdan indirilmeyecek. Bu sayede asıl iş olan mesajlaşmada sıkıntı ya da kesinti olmayacak.

Bildiğiniz gibi Whatsapp veri bağlantısı açısından çok sıkıştığı zaman mesajların gitmesi ya da gelmesi sıkıntı oluyor. Bunu yüksek boyutlu bir dosya indirirken test edebilirsiniz. Özellikle bu yüksek boyutlu dosya Whatsapp üzerinden indirilmeye ya da gönderilmeye çalışılıyorsa. Whatsapp’ın mesaj gönderme işlevi bu veri akışından oldukça fazla etkileniyor. Bunu engellemek isteyen uygulama geliştiricileri harika bir özelliği devreye soktu.

İnternet bağlantınızda sıkıntı varsa ses dosyaları, videolar ve bunun gibi yüksek boyutlu olabilecek dosyalar indirilip gönderilmeyecek. Sıkıntı giderilene kadar bu dosyalar alınıp verilemeyecek. Bu sayede mesajlar rahatça gönderilebilecek.