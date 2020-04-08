Netflix, bilindiği üzere çevrimiçi dizi, film oynatan online bir platformdur. Netflix yayınlarını televizyon, mobil ve bilgisayar gibi geniş bir cihaz yelpazesinden izleyebilirsiniz. Yayınları izleyebilmeniz için platforma üye olmanız

Netflix’e üye olmadan yayınları izleyebilmeniz neredeyse imkânsız. Yönetim, yayınlara ulaşmaya çalışan kullanıcılarla sürekli bir mücadele halinde. Özellikle de coğrafi kısıtlamalı şovların engelini kaldırmak için VPN (Virtual Private Network- sanal özel ağ) kullanıcılarını tespit etmek için neredeyse bir savaş veriyor.

VPN ile erişimi engellemek için gelişmiş VPN algılama yazılımları kullanıyorlar. Bu nedenle, Premium VPN kullansanız bile bir süre sonra engellenmeye takılabiliyorsunuz.

VPN özel bilgisayar ağı, örneğin yerel bir ağa fiziksel erişimi bulunmayan, dışarıdaki bir kişi tarafından ağ kaynaklarına erişmekte kullanılıyor. Yani Netflix gibi ABD, Hollanda, Japonya gibi ülkelerde coğrafi kısıtlamalı şovları VPN kullanarak, engelsiz izleyebilirsiniz.

Türkiye de dahil birçok ülkede VPN uygulamaları yasaklandı. Uygulama yasak olmasına rağmen, bugüne kadar kullananlar için herhangi bir cezai işlem uygulanmadı. Bu doğrultuda Netflix dijital yayınlarını izlemek istiyorsanız iyi, hızlı ve kesintisiz bir VPN hizmetine ihtiyacınız bulunuyor. Maalesef bu tür hizmetler aylık ücret karşılığında veriliyor. Bunun yerine deneme olarak ücretsiz sunulan VPN hizmetlerini deneyebilirsiniz.

Netflix İçin En İyi 5 Ücretsiz (Deneme Sürümlü) VPN

Bu listede, isteklerinize karşılık verecek ve sizi yarı yolda bırakmayacak deneme olarak sunulan beş ücretsiz VPN’yi sunuyoruz.

1-Windscribe VPN

Sınırsız eş zamanlı bağlantısı, yüksek hız Windscribe’i Netflix için en iyi ücretsiz VPN yapıyor. Bu hizmet sayesinde Hollanda’daki Netflix yayınlarını rahatlıkla izleyebiliyorsunuz. Eş zamanlı bağlantı sayesinde nerede olursanız olun bütün cihazlarınızı bağlayabilirsiniz.

VPN’nin 10 konum ve aylık 10 gb gibi bir bant genişliği bulunuyor. Yayın kalitesi açısından HD ve hatta 4K gibi hızlı yayın kalitesi sunuyor. Bunun sağlanabilmesi biraz da internet hızınıza bağlıdır.

VPN hizmetin içinde ayrıca Amazon Fire TV uygulaması da bulunuyor. Bununla birlikte Nvidia Shield ve Kodi (Android ve Linux tabanlı) için uygulamalara sahiptir.

Netflix’i Windscribe’in WindFlix US, WindFlix Canada, WindFlix Japan ve WindFlix UK adında özel sunucularından biriyle izleyebilirsiniz. Bunlara bağlandığınızda, internet trafiğiniz şifrelenmiyor. Bu avantajla daha hızlı oluyorsunuz, fakat tespit edilmeniz daha çabuk oluyor.

2-ProtonVPN

Asya kullanıcıları için mükemmel güvenlik ve gizlilik sunuyor. Uygulama Netflix’in Japonya yayınlarını engelsiz izleme imkânı sağlıyor. Siber güvenlik uzmanları, bankalar ve dünya askerlerinin kullandığı AES-256 şifrelemesine sahiptir.

3 konumda sunulan sınırsız 7 günlük ücretsiz sürümü sayesinde Japonya’da yayınlanan Netflix’in 5000’den fazla tv şovu ve filmlerini izleyebilirsiniz. İnternet hızınıza bağlı olarak 4K yayınlarını izleme sorunu yaşayabilirsiniz. Bunun nedeni ücretsiz sürümün verdiği hız kısıtlamasıdır.

Proton VPN aynı zamanda Hulu’yu da destekliyor. Tüm sunuculardaki torrenti destekliyor. Kırktan fazla ülkenin tam listesinden torrent gönderip, seçim yapabilirsiniz.

3-Atlas VPN

Atlas VPN hizmetinin tek farklı özelliği mobil cihazlar tarafından desteklenmesidir. Yani bu hizmeti sadece android ve ios cihazlarda kullanabilirsiniz. Bu hizmetle Hollanda, Avusturya ve ABD’de yayın yapan Netflix yayınlarını izleyebiliyorsunuz.

Atlas VPN hem hızlı hem de güvenli olan IKEv2 ile AES-256 şifrelemesine sahiptir. Bu özellikleri sayesinde hem güvenliğiniz hem de hızlı hizmet almanız sağlanıyor. Fakat mobil cihazlarda 4K gibi görüntü kalitesi yakalayamıyorsunuz. Ücretsiz sürümde Amsterdam, Los Angeles ve New York gibi sadece üç konum bulunuyor. Ücretli sürümde ise 17’den fazla ülkenin yayınlarını alabiliyorsunuz.

Atlas VPN’den maksimum kalite almak istiyorsanız hizmetinizi Premium seviyesine yükseltmeniz gerekiyor. Bu da ücretli sürümü satın almanız demektir. Ücretli sürüm desteği size, maksimum hızı ve 7/24 e-posta desteği verirken, reklamları da engelliyor.

4-PrivateVPN

Private, Netflix için en iyi ücretsiz deneme VPN olarak kabul ediliyor. ABD, Hollanda, İngiltere, Avustralya ve Japonya’daki engelleri kaldırarak Netflix yayınlarını hızlı ve kaliteli şekilde izleyebilme imkanı sunuyor. Kullanıcılara 7 günlük ücretsiz deneme sürümü sunuluyor. Zaten yedinci gün olmadan sunucunun ne kadar hızlı olduğunu göreceksiniz.

Sunucu, OpenVPN ve IKEv2 protokollerine, AES-256 şifrelemesine sahiptir. Sunucu maksimum güvenlik sağlamasa da, İsveç kaynaklı olduğundan ve kayıt tutmama politikası yürüttüklerinden, güvenlik probleminiz bulunmuyor. Bunun yanında 150’den fazla mütevazi sunucularıyla size HD ve 4K kalitesinde yayın kaynağı sunuyor. Bu hizmeti sayesinde aynı anda altı bağlantı yapabilme imkanınız bulunuyor.

Private VPN, maksimum hız ve kalite sunmasının yanı sıra, ücretli sürümünün ucuz olmasıyla da avantajlıdır. Deneme sürümünden sonra aylık 1,89 dolara sunucuyu kullanmaya devam edebilirsiniz.

5-Trust.Zone

Trust. Zone VPN, ABD ve Hollanda’daki Netflix engellemelerini ortadan kaldırıyor. Kullanıcılara 1 GB bant genişliğinde 3 günlük ücretsiz deneme sunuyor. Sunucunun sunduğu en büyük avantajlardan biri güvenliğin sağlanmasıdır. Sunucu tarafından güvenlik kaydı tutulmuyor.

VPN hizmetleri arasında en iyi gizlilik politikalarından birine sahiptir. Dünyanın neresinde olursa olsun, istemcilerdeki verileri günlüğe kaydetmiyor. Varant Kanaryası uygulaması ile de kullanıcılarının verilerini hiçbir zaman bir devlet kurumuna sunmuyor.

Trust.Zone üstün güvenlik ve sızdırmazlık özelliğine sahip olsa da diğer VPN sunucularıyla karşılaştırıldığında hızı yavaş kalıyor. Bu da istenilen kaliteyi yakalamanızı önlüyor. Sunucuyu Premium yapsanız bile yayınları 4K izleyemiyorsunuz.

Trust. Zone VPN aynı zamanda yalnızca Windows ve android uygulamaları bulunuyor. İos cihazlarda istenilen verimi sağlayamıyor. Amazon Fire TV ve Fire Stick uygulamalarını desteklemesine rağmen canlı sohbet ve 7/24 e-posta desteğini sunmuyor.

Sizler için Netflix dijital yayınlarını izlemenizi sağlayan VPN sunucularını listeledik. Bu listenin tam detaylı incelemesini merak ediyorsanız, bu listeyi ziyaret edebilirsiniz. Cihazınıza uyumlu bir VPN indirerek, Netflix şovlarını izleyebilirsiniz.