Telefon Alırken Dikkat, Borcu Varsa Almayın

Piyasada ilginç bir yöntem var, bildiğiniz gibi operatörler müşterilerine biraz pahalı ama taksitle telefon veriyor. Hattın üzerinden alınan bu telefon, hat faturanızla birlikte taksitlerle ödeniyor. Bir çok kişi bu telefonlardan alıp biraz daha ucuz bir fiyata sıfır niyetine hatta kutuyu bile açmadan satıyor. Ama böyle bir telefon alacaksanız dikkat edin.

Paraya sıkışan bu yöntemi deniyor

Gerçekten sıkışmış ve nakit ihtiyacı olan, bankadan kredi alamayan insanlar hatlarının üzerine telefon alıyor. Daha sonra bu telefonu hiç açmadan satıyor. Biraz daha ucuz satıldığı için bu telefonlar bir çok kişinin dikkatini çekiyor ama işin bir de tehlikesi var.

Telefon kapanıyor

Yeni duruma göre, eğer satın aldığınız telefonun borçlu telefon olması işleri zorlaştırıyor. Eğer telefonu ilk etapta hattının üzerine alan kişi faturasını ödemeyi bırakırsa telefon da kapanıyor. Bu açıdan telefonu satan alan kişi madur oluyor.

Bu tür bir alışverişte dikkatli olun. Bu işi yapan kişinin batak olma ihtimali %99 olduğunu unutmayın. Çünkü bankanın kredi vermediği kişi telefon faturasını bile zor öder.