En Çok Satan iPhone Modeli Hangisi?

Dünya Android ve iOS olmak üzere ikiye ayrıldı. Bu haberimiz Apple kullanıcılarını ve yakın zaman içinde Android üzerinden Apple cihazlara geçmeyi düşünenleri ilgileniyor. Geride bıraktığımız yılın son çeyreğinde hangi iPhone modelinin en çok satıldığını yani insanların neye ilgi gösterdiğini merak ediyor musunuz? Veriler Tüketici İstihbarat Araştırma Ortakları (CIRP)’dan alınıp derlenmiş.

En çok satan iPhone modeli

Verilere baktığımız zaman geçtiğimiz sene yine son baharda tanıtılan iPhone 11 modeli ve bir üst modeli olan Pro sürümü son çeyrekte gerçekleşen bütün iPhone satışlarının %69’unu karşılıyor. Oldukça iyi bir oran. Her yeni iPhone modelinde olduğu gibi iPhone 11’de büyük başarı gösterdi.

Pro modele göre düz iPhone 11 kendisi %40 oranla lider görünüyor. Kullanıcılar iPhone 11’i oldukça beğenmişe benziyor. Bu durumda %31’lik cihazlar diğer bütün iPhone modelleri olarak söylenebilir. Hala iPhone 6’ların resmi olarak satıldığı düşünülürse oranların çok düşük olduğunu söylemek gerekiyor. Hele ki bunların yanında iPhone X modellerinin olduğunu da söylersek.

Veriler resmi değil ve resmi veriler Ocak sonunda açıklanacak.