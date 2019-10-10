Pubg Çapraz Platform Desteği Nedir?

Pubg için çapraz platform desteği geleceği duyuruldu. Peki çapraz platform desteği ne demek? Bir çok oyun bu özelliği kullanıyor ama çapraz platform desteği oyunlar için ne anlama geliyor?

Pubg çapraz platform desteği

Pubg için çapraz platform desteğinin geleceği açıklandı. Bildiğiniz gibi oyun PC ve konsollar üzerinden oynanıyor ama hepsi farklı sunucularda oyuna giriyor. Yani PC oyuncuları için ayrı sunucu, Playstation kullanıcıları için ayrı sunucu ve Xbox kullanıcıları için ayrı sunucu bulunuyor. Bu güne kadar bu farklı platformlar bir birleriyle savaşma imkanına sahip değildi.

Yeni gelecek güncelleme ile Pubg çapraz platform desteğine sahip olduğu zamam Xbox ve Playstation oyuncular aynı maça girebilecek. Bunun anlamı hem arkadaşınız sizinle aynı takıma girebilir hem de farklı bir konsolda oyunu oynayan kişi rakibiniz olabilir.

Çapraz platform desteğinin avantajı ne?

Bunu basit bir şekilde özetleyecek olursak artık maçlar daha hızlı bulunacak. Yani hem Xbox hem de PS üzerinden bir maça girilebildiği için oyunda kısmen daha çok oyuncu olacak. Bu sayede maç bulma kişi tamamlama 100/100 daha kısa sürecek. Bunun yanında farklı kişisel özelliklerin de ortaya çıkacağı kesin.