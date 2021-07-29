Antivirüs programı virüslere karşı yazılan, temizleme ve kurtarma işlemlerini yerine getiren koruyucu yazılımlara deniyor. Virüsten koruma programları kötü amaçlı yazılımları engelliyor, tespit ediyor ve devre dışı bırakıyor. Bu antivirüs yazılımları hakkında daha fazla bilgi edinin. İlk zamanlar antivirüs programı, bulaştığı bilgisayardaki virüsü tespit ederek bazen kaldırabiliyor hatta diğer cihazlara bulaşmasını engelleyebiliyordu.

1990’lı yıllardan bugüne kadar zararlı yazılım türünde ve sayısında ciddi bir artış meydana gelince bu antivirüs programlarının daha karmaşık güvenlik çözümleri elde etmesini sağladı.

Bugünkü kullanımında ise birden çok koruma katmanı ile sadece virüsleri değil aynı zamanda genel anlamda tüm zararlı yazılımları tespit edebiliyor, engelleyip silebiliyor ve kullanıcıları siber tehditlere karşı koruyabiliyor.

Birçok gelişmiş güvenlik ürünü, kullanıcılarının güvenliğini sağlamak için birden fazla teknoloji kullanarak siber saldırılar ile savaşıyor. Bunlardan bazıları:

Casus yazılımlar,

Klavye tuş hareketlerini kaydetme,

Kimlik bilgisi çalma,

Veri ihlalleri,

Kredi kartı bilgilerinin çalınması,

İzin olmadan kripto para madenciliği,

Truva atları ile bilgi ele geçirilmesi,

Fidye yazılımları sebebi ile dosyaların şifrelenmesi,

İstenmeyen e-postalar,

Dolandırıcılık.

Güvenlik ürünleri, siz izin verdiğinize sürece sorunlu ve tehlike potansiyeli bulunan uygulamalara karşı da koruma sağlıyor. Bu uygulamalar bulaşıcı olmak zorunda değiller fakat cihazın performansını düşürerek kullanıcıyı rahatsız edebiliyorlar. Bu sebeple bilgisayar performansından tam verim alamamaya yol açabiliyor.

Fidye Yazılım (Ransomware) Nedir?

Fidye (ransomware) virüsler, bulaştığı cihazlar üzerinde dosyalara erişimi engelleyen ve kullanıcılardan fidye talep eden zararlı yazılımlara deniyor. Kötü amaçlı yazılım (malware) ailesinin bir üyesi diyebiliriz. Bu virüsler şifreleyiciler ve kilitleyiciler olmak üzere iki kategoride inceleniyor. Bilgisayarınızda bulunan bir dosyayı ya da cihazı komple şifreleyip kilitleyebiliyor. Bu saldırıyı düzenleyen kişiler dosyalarınızı ya da bilgisayarınızı açabilecek özel anahtar karşılığında fidye talep ediyorlar. Kullanıcıya ekrandan ödeme detaylarını ulaştırarak fidyeyi temin ediyorlar. Talep edilen ortalama fidye miktarı 300$ civarı değişebiliyor.

Peki bu fidye virüsler nasıl bulaşıyor? Çok yaygın olarak bilgisayarda açılan şüpheli eklerden, tıklanan şüpheli linklerden ve uygulama indirilen üçüncü parti platformlardan bulaşıyor. Ayrıca fidye yazılımları yasal internet sitelerini de ele geçirebiliyorlar. Örneğin, siber tehdit içeren kişiler fidye yazılımlarını kullanıcılara bulaştırmak için reklam ağlarını kullanıyorlar.

Verilerinizin kaybolmasını önlemek için izlemeniz gereken bazı kurallar var. Öncelikle verilerinizi düzenli olarak yedeklemelisiniz ve en az bir yedeğinizi çevrim dışı tutmalısınız. Tüm yazılımlarınızı da güncel tutmalısınız. Ancak fidye yazılımlardan tam anlamı ile korunmak için çok katmanlı güvenlik çözümü en verimli seçenek olabilir.

Casus Yazılım (Spyware) Nedir?

Casus yazılımlar (spyware) hareketlerinizi izleyerek raporlayan ve üçüncü tarafa bilgi vermek için bilgisayarınıza gizlice yerleşen yazılımlardır. Ziyaret ettiğiniz web sitelerini, e-postalarınızı, kişilerinizi, ödeme bilgilerinizi, hesap şifrelerinizi, indirdiğiniz dosyaları ya da akıllı telefon kullanıyorsanız konumunuzu bile izleyebiliyor.

Casus yazılımlar, virüs ve solucanlar gibi hedef sisteme bulaştıklarında kendi kopyasını oluşturarak yayılmayı tercih etmiyorlar. Casus yazılımın temel amacı seçilen sistem üzerinde kalarak istenen bilgileri toplamak. Bu bilgi kredi kartı numarası gibi önemli bir bilgi bile olabilir. Bütün bunları sinsi ve gizli bir şekilde yapıyorlar. Bu yazılımdan nasıl korunacağınıza dair ayrıntılı bilgi edinin. Bazen kendini işletim sisteminize sabitleyerek gerekli bir program gibi arka planda çalışarak yapıyor. Bazen de kendini masum bir dosya gibi gösteriyor. Bunun dışında, ticari firmalar internet kullanıcılarının satın alma alışkanlıklarını saptamak amacı ile bu yazılımları yayabiliyor.

Bu yazılımlardan korunmak için güvenli olmayan Wi-Fi ağlarını kullanmamalısınız. Eğer kullanmanız gerekiyorsa kendinizi korumak için sanal özel ağ yoluyla bağlanabilirsiniz. Ayrıca, nereye yönlendirildiğinizden emin olmadığınız e-postalardaki bağlantılara da tıklamamanız gerekiyor.

Bir Antivirüs Programı Nasıl Olmalıdır?

Antivirüs programı seçerken göz önünde bulundurmanız gereken bazı özellikler bulunuyor. İşte dikkat etmeniz gereken noktalar:

Kapsamlı Koruma Özellikleri: Seçeceğiniz antivirüs programının modern siber tehditlere karşı koruyan birkaç güvenlik katmanını birlikte içermesi gerekiyor. Bu özellik sizi virüsler, trojanlar, solucanlar, zararlı yazılımlar, casus yazılımlar, fidye yazılımları, rootkit ve ağ tehditlerine karşı koruyacaktır.

Seçeceğiniz antivirüs programının modern siber tehditlere karşı koruyan birkaç güvenlik katmanını birlikte içermesi gerekiyor. Bu özellik sizi virüsler, trojanlar, solucanlar, zararlı yazılımlar, casus yazılımlar, fidye yazılımları, rootkit ve ağ tehditlerine karşı koruyacaktır. Kullanım Pratikliği: Dikkat etmeniz gereken bir diğer özellik ise tabii ki pratik olması. Kullanıcı arayüzü basit, sade ve anlaşılabilir olmalı. Güvenlik ayarları ise bilgisayar güvenliği hakkında pek bilgisi olmayan kişilerin bile anlayabileceği şekilde açıklanmalı.

Dikkat etmeniz gereken bir diğer özellik ise tabii ki pratik olması. Kullanıcı arayüzü basit, sade ve anlaşılabilir olmalı. Güvenlik ayarları ise bilgisayar güvenliği hakkında pek bilgisi olmayan kişilerin bile anlayabileceği şekilde açıklanmalı. Güncellik: Kötü amaçlı yazılımların sayısı ve çeşitleri her geçen gün artıyor. Her yıl farklı bir program aramanız ve satın almanız oldukça zor. Bu nedenle en yeni tehditlere karşı güncel kalan ve düzenli aralıklarla güncelleme alan bir antivirüs programı seçmeniz sizin için daha iyi olacaktır.

Kötü amaçlı yazılımların sayısı ve çeşitleri her geçen gün artıyor. Her yıl farklı bir program aramanız ve satın almanız oldukça zor. Bu nedenle en yeni tehditlere karşı güncel kalan ve düzenli aralıklarla güncelleme alan bir antivirüs programı seçmeniz sizin için daha iyi olacaktır. Kaynak Tüketimi ve Performans: Antivirüs programı bilgisayarı açmanızla birlikte çalışmaya başlıyor ve kapatana kadar arka planda çalışmaya devam ediyor. Dolayısıyla cihazınızda yavaşlama ve pil tüketiminde artma gibi sorunlar oluşabilir. Satın almadan önce deneme sürümünü cihazınıza yükleyerek test edebilirsiniz ya da hız skorlarını kontrol edebilirsiniz.

Antivirüs programı bilgisayarı açmanızla birlikte çalışmaya başlıyor ve kapatana kadar arka planda çalışmaya devam ediyor. Dolayısıyla cihazınızda yavaşlama ve pil tüketiminde artma gibi sorunlar oluşabilir. Satın almadan önce deneme sürümünü cihazınıza yükleyerek test edebilirsiniz ya da hız skorlarını kontrol edebilirsiniz. Cihazla Uyumluluk: Mevcut işletim sisteminizle uyumlu olması da dikkat etmeniz gereken özellikler arasında yer alıyor. Örneğin, birden fazla cihazda çalışan bir kuruluma ihtiyacınız varsa bazı yazılımların Mac bilgisayarlarla uyumlu olmadığını dikkate almanız gerekiyor.

Mevcut işletim sisteminizle uyumlu olması da dikkat etmeniz gereken özellikler arasında yer alıyor. Örneğin, birden fazla cihazda çalışan bir kuruluma ihtiyacınız varsa bazı yazılımların Mac bilgisayarlarla uyumlu olmadığını dikkate almanız gerekiyor. Ek Koruma Özellikleri: Günümüzde güvenlik ürünleri size ek araçlarla birlikte sunuluyor. Parola cüzdanı, VPN ve ebeveyn kontrolü gibi bu araçlar, diğer yazılımlara olan ihtiyacı azaltıyor. Tüm kontrolü tek bir panelden yönetmenize imkan tanıyor.

Türkiye’ de En Çok Kullanılan Antivirüs Programları Nelerdir?

Peki Türkiye’de en çok tercih edilen ve en iyi antivirüs programı hangileri? İşte seçtiğimiz antivirüs programı listesi:

Avira Free Antivirus

Avast Free Antivirus

Norton AntiVirus

ESET NOD32 Antivirus

AVG Anti-Virus Free

McAfee Antivirus

Kaspersky Free

Panda Free Anti-Virus

BitDefender Antivirus Free

MalwareBytes Free

Ad-Aware Antivirus Free

Sophos Home

Windows Defender

Piyasada yüzlerce antivirüs programı bulunuyor. Popüler antivirüs programlarıyla ilgili daha detaylı bilgi edinin. Bu programların her birinin yapısı, içeriği, koruma alanları ve virüse karşı savunmaları birbirinden çok farklı.

Bilgisayarınızı Korumak İçin Microsoft Defender Yeterli mi?

Windows Defender, Windows 10’un içerisinde bulunan dahili bir koruma aracı. Bu araç, siz Windows’u kurduğunuzda direkt devreye giriyor ve temel bir koruma sağlıyor. Varsayılan olarak gelen bir araca göre oldukça başarılı. AV-Comparatives’in yapmış olduğu Gerçek Dünya Koruma Testi’nde, tehditlerin %99.5’ini durdurmayı başaran olan bu aracın toplam doğruluk oranının da %99 olduğu tespit edilmiş.

Windows Defender’a güvenebilirsiniz ancak unutmamanız gereken bir nokta var. Windows Defender, sunduğu fonksiyonlara bakıldığında diğer yazılımlara göre çok sade kalan bir araç. Windows Defender kullanıyorsanız virüs uyarı sorununun çözümünü öğrenin. Kısa, açıklayıcı ve pratik bir çözüm yolu arıyorsanız işinize yarayacaktır.

Ücretli olan antivirüs programı içerisinde daha çok fonksiyon barındırıyor. Sizi daha aktif bir şekilde koruyabiliyor. Özellikle iş dünyasında ofis bilgisayarı olarak adlandırılan bilgisayarlar için ücretli yazılımlar bu nedenle daha avantajlı. Bu yazılımlar güvenlik şirketleri tarafından geliştiriliyor ve en yaygın olan, en yeni çıkan virüsler otomatik olarak veri tabanına ekleniyor. Sonuç olarak bilgisayarınız her zaman tehditlere karşı güvenli kalıyor.

Yazımızda cihazlarımız için son derece önemli bir konu olan güvenlik ile ilgili bilgilere yer verdik. Ancak gerekli önlemleri aldıktan sonra virüsler ve korsanlardan korunabileceğinizi unutmayın.