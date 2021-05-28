Dünyanın popüler cep telefonu olan Xiaomi için xiaomi yazı tipi değiştirme nasıl yapılır bu yazımda okuyarak yapabilirsiniz. Bu yazıda size basit ve hızlı şekilde Xiaomi cihazlarda yazı tipini nasıl değiştirirsiniz sorusunun cevabını vereceğim.
Ayrıca yaptığınız değişiklikleri nasıl eski haline getireceğinizi de anlattığım videomu da izleyebilirsiniz. Aşağıdaki videomda xiaomi yazı tiği değiştirme, yazı tipleri arasında değişiklik ve eski haline döndürmeyi anlattım.
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Yazı tipi değiştirme aslında temalar uygulamasından basitçe yapılıyor ama Global rom kullanıyorsanız bu özellik bölge seçiminden ötürü sizin temalar uygulamanız da olmayacaktır. Temalar uygulaması içinde sadece temaları görebileceksiniz. Yazı tipi seçeneği olmayacak. Bu özelliği getirmek için ne yapıyoruz?
Ayarlar – ek ayarlar yolunu takip edin ve bölge kısmın girin. Bu kısımdan bölgemizi Hindistan olarak değiştirin. Daha sonra bir kaç dakika içinde ekranınızı yeni simgeler eklenmeye başlar endişelenmeyin. Temalar uygulamasına bir kere daha girdiğiniz zaman Yazıtipi kısmının eklendiğini göreceksiniz.
Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkürler
Bilgilendirme için çok teşekkürler 🙂
Xiomi 7 kullanıcısıyım eski yazı tipine döndürmek istiyorum ama malesef donduremiyorum bana yardımcı olur musunuz?
Yazıda bahsedilen şeyleri yaptınız mı ?
S.a bende xiomi note 8 pro kullanıcısıyım yazı sitilini nasıl değiştirebilirim
Peki cihazıma Herhangi Bir Zararı Olur Mu Yapacağım Ama Korkuyorum Eski Haline Getiremem Diye , Kullanan Birisi Yardımcı Olabilir Mi?
Xiaominin kendi tema yerinden degistirdum fakat geri nasil alacagimi bilmiuorum nasil yapacagim
Bende yapamiyordum yukardaki arkadas soylemis, orijinal temasina geri dön mi’nin öyle duzeliyor
bi sürelik bi arayışta sonra Türkçe karakterli olan Moby Stream fontunu bulabildim nihayet anlatım için teşekkürler
Örneği gösterilen fotoğraflardaki yazı fontu adı nedir ? tema mağazasında eğer yoksa harici olarak nasıl indirebilirim ? Sadece font’un ismini öğrensem bile olur. Şimdiden teşekkürler ))
Allahhhh razi olsun yaklasik 1yildir kullaniyorum telefonu ama yapamiyordum simdi oldu meyersem ulkedenmis Azerbaycandi bende Hindistan yapdim oldu cokk tesekkur ederim Allah yardimciniz olsun
Yazı tipini değiştirdim.Ancak orjainal haline getiremiyorum.Napmalıyım ?
Temalara gir ve orijinal tema yı uygula. Yeniden başlatma talep edecek. Ona bas. Uyandigidan orijinal haline gelir
bölgeyi değiştirdim, şimdide türkiyeye dönemiyorum hata veriyor ne yapmalyım acaba
nasıl bir hata alıyorsun. İşlemi yaptıktan sonra senden onay istemeyecektir. kendisi geçiş yapacaktır.
Bende ek ayarlar yok yardımcı olursaniz sevinirim
Anlatılanlar uygulandığında olmaktadır. Belki model veya sürüm kaynaklı olmayabilir.
Yazı tipini değiştirdim ancak bölgeyi değiştirmeye kalktığımda durduruldu hatası veriyor ne yapmalıyım
Mi8 telefonun orijinal yazı tipi nedir acaba, telefonun yazı tipini değiştirmiştim orjinalini yapmak istiyorum tekrar. Yardımcı olursanız sevinirim
Default olarak yazması gerekiyor. Fontlar arasında default yazılı olan varsa onu seçiniz.
Bende hiçbiri yok ya gerçekten yardımcı olun yha
bölgeyi değiştirmezseniz çıkmaz. yzıdaki adımları takip ediniz.
Merhaba, öncelikle makaleniz çok yardımcı oldu teşekkür ederim. makalenizdepaylaştığınız ekran görüntüsündeki yazı tipinin ismi nedir? beğenip indirdiklerimden bazıları Ğ, Ş, Ü gibi türkçe karakter desteklemiyor bazıları desteklese de yamuk çıkıyor hangi yazı tiplerini kullanıyorsunuz? 🙂
o cihazdaki “Mobyfont” galiba.