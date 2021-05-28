Dünyanın popüler cep telefonu olan Xiaomi için xiaomi yazı tipi değiştirme nasıl yapılır bu yazımda okuyarak yapabilirsiniz. Bu yazıda size basit ve hızlı şekilde Xiaomi cihazlarda yazı tipini nasıl değiştirirsiniz sorusunun cevabını vereceğim.

Ayrıca yaptığınız değişiklikleri nasıl eski haline getireceğinizi de anlattığım videomu da izleyebilirsiniz. Aşağıdaki videomda xiaomi yazı tiği değiştirme, yazı tipleri arasında değişiklik ve eski haline döndürmeyi anlattım.

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Yazı tipi değiştirme aslında temalar uygulamasından basitçe yapılıyor ama Global rom kullanıyorsanız bu özellik bölge seçiminden ötürü sizin temalar uygulamanız da olmayacaktır. Temalar uygulaması içinde sadece temaları görebileceksiniz. Yazı tipi seçeneği olmayacak. Bu özelliği getirmek için ne yapıyoruz?

Ayarlar – ek ayarlar yolunu takip edin ve bölge kısmın girin. Bu kısımdan bölgemizi Hindistan olarak değiştirin. Daha sonra bir kaç dakika içinde ekranınızı yeni simgeler eklenmeye başlar endişelenmeyin. Temalar uygulamasına bir kere daha girdiğiniz zaman Yazıtipi kısmının eklendiğini göreceksiniz.