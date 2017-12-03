İnstagram’da Facebook Arkadaşları Nasıl Bulunur?

İnstagram’a kaydolurken sizlere arkadaş eklemeniz için tavsiyede bulunulur. Facebook’taki arkadaşlarınızı eklemeniz için de bir öneri çıkar. Ekleyeceğinizi eklersiniz. Peki, İnstagram’ı bir süre kullandıktan sonra yeni Facebook arkadaşlarınızı nasıl İnstagram’a ekleyeceksiniz? Bunun için tekrar bu önerilerin çıkması lazım, ancak siz bakmadıkan sonra Facebook arkadaşlarınızı ekleyin önerisi çıkmaz. Bu yazımızda sonrada Facebook arkadaşlarınızı İnstagram’da nasıl eklersiniz, onu konuşacağız.

İnstagram’da Facebook arkadaşlarınızı bulmak için;

Öncelikle sağ alt köşeden profil simgesine tıklıyoruz. Ardından karşımıza gelen ekranda sağ üst köşede yer alan dişli çark işaretine tıklıyorsunuz.

Ayarlara giriş yaptığınız zaman iki adet Facebook ayarı göreceksiniz. Burada altta yer alan Facebook arkadaşlarını takip et butonuna tıklıyorsunuz.

Önce karşınıza Facebook’a İnstagram’da izin vermeniz gerektiğini söyleyen bir ekran geliyor. İzin verdiğiniz zaman sizi bir sayfaya yönlendirecek. Oradan istediğiniz eklemeleri yapabilirsiniz.

İnstagram arkadaşlarınıza yeni Facebook arkadaşlarınızı eklemek için bu yolu kullanabilirsiniz.