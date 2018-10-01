iPhone’da Instagram Fotoğraflarını İndirmenin Kolay Yolu

iOS 12 ile birlikte hayatımıza giren kestirmeler uygulamasıyla telefon artık daha işlevsel hale geldi. Kestirmeler normalde içi boş bir uygulama ama başka kullanıcıların bu kestirmeler için yazdığı uygulamalarla çok kullanışlı hale geliyor. Bu yazıda kestirmeler uygulaması sayesinde Instagram üzerinden nasıl fotoğraf indirirsiniz bahsetmek istiyoruz.

Daha önce ekran kaydederek daha sonra da fotoğrafı kırpmak suretiyle elde ettiğimiz fotoğrafları artık doğrudan indirebiliyoruz. Nasıl mı?

https://itunes.apple.com/tr/app/kestirmeler/id915249334?l=tr&mt=8 burdadan kestirmeleri indirin.

https://shortcutsgallery.com/shortcuts/instagram-downloader/ buradan da kestirmenin ihtiyaç duyduğu Instagram fotoğraf indirme uygulamasını indirin.

Bundan sonra Instagram’a girip indirmek istediğiniz fotoğrafın üzerinden bulunan 3 nokta işaretine tıklayıp bağlantıyı kopyalaya tıklayın.

Fotoğraf bu kestirme sayesinde doğrudan galerinize kaydedilecek.

Uygulama diğer kestirmeler gibi siri ile entegre çalışıyor. Siriye bu kestirme için tanımladığınız sesle komut verebilir, Instagram üzerinde herhangi bir işlem yapmadan kestirmeyi sesinizle telefonunuza kaydedebilirsiniz.