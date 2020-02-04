Whatsapp’ta Kişiye Özel Mavi Tik Açma

Whatsapp’ta mavi tik, mesajın okunduğu anlamına geliyor. Birine mesaj gönderdiniz. Mesaj çift tik ve mavi şekli aldığında karşı tarafın mesajınızı okuduğu anlamına geliyor. Bazı kişiler ise mavi tiki kapatabiliyor. Siz de yapabilirsiniz. Bu yöntem sizin çevrim içi olup olmadığınızı gizlemek için kullanılıyor. Mesajı okusanız bile okuduğunuz bilgisi karşı tarafa gitmiyor. Bu özelliği açtığınız zaman siz de herhangi birinin mesajınızı okuyup okumadığını göremiyorsunuz.

Kişiye özel mavi tik açma

Bunun anlamı, kişinin mavi tiki kapalı olsa bile sizinle mesajlaşırken sizin mesajları okduğunu anlamak için kullanılacak bir yöntemdir. Online bilgisi diğer kişilere kapalıyken sizinle mesajlaştığı zaman siz mavi tiki görebilirsiniz. Yani mesajınızı okuduğunu anlayabilirsiniz. Bunu yapmak için gereçli tek bir yöntem var.

Whatsapp grup kurma

Mavi tiki görmek istediğiniz sevgiliniz olabilir. Ya da önemli mesajların gittiği bir iş arkadaşınızdır. Yani birinin mavi tikini görmek isterseniz yapmanız gereken şey onunla grup kurmak. İkiniz aynı grupta tıpkı normal şekilde mesajlaşıyormuş gibi ama sadece ikiniz varsınız. Bu durumda kişilerin mavi tik özelliği kapalı olsa bile grupta aktif olmayacaktır.