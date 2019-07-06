iOS’ta Instagram Hikayelerinde Birden Fazla Fotoğraf Paylaşma

Instagram üzerinden aynı hikayede birden fazla fotoğraf paylaşmak mümkün. Hatta bunu yaparken 3. parti bir uygulama kullanmak zorunda da değilsiniz. Bunun için sizlere bir yöntemden bahsedeceğiz. Şimdilik iOS üzerinden kullanılabiliyor. İnstagram’ın Android sürümünde böyle bir özelliği yok.

Hikayelerde iki fotoğraf kullanma

iOS bir cihaza sahipsenin Instagram üzerinden aynı hikayede iki fotoğraf paylaşmanız mümkün. Bu şimdiye kadar 3. parti uygulamalarla mümkün oluyordu. Şimdi bunu iOS üzerinden yapmak mümkün.