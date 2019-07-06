iOS’ta Instagram Hikayelerinde Birden Fazla Fotoğraf Paylaşma

Instagram üzerinden aynı hikayede birden fazla fotoğraf paylaşmak mümkün. Hatta bunu yaparken 3. parti bir uygulama kullanmak zorunda da değilsiniz. Bunun için sizlere bir yöntemden bahsedeceğiz. Şimdilik iOS üzerinden kullanılabiliyor. İnstagram’ın Android sürümünde böyle bir özelliği yok.
Hikayelerde iki fotoğraf kullanma
iOS bir cihaza sahipsenin Instagram üzerinden aynı hikayede iki fotoğraf paylaşmanız mümkün. Bu şimdiye kadar 3. parti uygulamalarla mümkün oluyordu. Şimdi bunu iOS üzerinden yapmak mümkün.
- Hikayede paylaşılacak fotoğrafı hikayeye ekleyin.
- Paylaşmayın.
- Fotoğrafı çift parmakla küçültün ve bir kenara alın.
- Uygulamayı arka plana atın.
- Eklemek istediğiniz 2. fotoğrafa gidin.
- Basılı tutup kopyala deyin.
- Instagram uygulamasına geri dönün.
- Sol alt kısmında kopyaladığınız fotoğrafla birlikte çıkartma ekle diyebilirsiniz.
- Bu çıkmazsa ortaya tıklayıp yaz yazma ekranına uzun basabilirsiniz.
- Yapıştır deyin.
- Bu işlemle birlikte iki fotoğrafta hikayeye yapışmış olur
- Diğer işlemlerinizi yapın.
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