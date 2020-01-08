Whatsapp Sesli Mesaj Sorunlarını Çözmek İçin Bir Kaç Yöntem

Whatsapp kullanıcılarının bazıları bir sebepten ötürü ses alıp vermekte veya sesli mesaj göndermekte problem yaşayabiliyor. Böyle durumlar için sizlere bir kaç yöntemden bahsedeceğiz. Bu yöntemler işe yarayabilir ve Whatsapp’ı daha düzgün kullanabilirsiniz. Gelin beraber çözümleri inceleyelim.

Telefonu yeniden başlat

Eğer bir uygulama ya da herhangi bir yazılım veya bir aparat mikrofonunuzu kilitlediyse bunun çözümü telefonu yeniden başlatmak olabilir. Telefon kapandığı an bağlantı kesilir. Bazen çözüm bu kadar basittir. İlk önce telefonunuzu kapatıp açmayı deneyin. Çözüm olmazsa devam edin.

İzinler

Whatsapp’ı ilk kurduğunuzda belki farketmediniz ama sizden izin ister. Örneğin mikrofona erişim izni ister. Bunun sebebi sesli mesaj göndermeniz için mikrofonu kontrol etmesi gerektiğidir. İzinlerin verildiğinden ya da değişmediğinden emin olun. Bunun için uygulama ayarlarına gidip izinlerini kontrol edin.

Başka bir ses kaydedici kullanıyor musunuz?

Bir çok kişi çağrılarda veya başka bir sebepten ses kaydedici kullanabiliyor. Bu ses kaydediciler açık olduğu zaman mikrofonu meşgul ediyor. Bu durum mikrofonun iki uygulamada aynı anda kullanılmasını engelleyebilir. Bu açıdan Whatsapp’ta sesli mesaj göndermek için başka bir ses kaydedicinin açık olmadığından emin olun.

Sensör sorunları

Sesli mesaj geldiğinde onu kimsenin duymaması için telefonun arama kulaklığından dinlemeniz mümkün. Sesi açtığınızda telefonu kulağınıza götürdüğünüz zaman sesiniz üst kısımdaki hoparlöre gider. Bu bir sensör yardımıyla yapılır. Sensörünüzde sorun olabilir. Ya da bir ekran koruyucu ya da kılıf sensörün üzerini kapatıyor olabilir. İnceleyin.

Son olarak ise telefonunuzun ses kaydetmek gelen sesi almak vs için yeterli depolama alanı olup olmadığını kontrol etmeniz. Bunların hepsini aştığınız zaman sorunun çözülmesi gerekiyor.