Xiaomi Mi 10 Olduğu İddia Edilen Bir Görüntü Yayınlandı

Xiaomi, kuşkusuz son zamanların en dikkat çekici telefon üreticilerinden birisi. Şirket özellikle düşük kar marjı ile çalıştığından telefonları rakiplerine göre biraz daha ucuz oluyor. Bu nedenle bir çok telefonda satış rekorları dahi kırılıyor. Saniyeler içerisinde tüketilen Çin satışlarını hatırlayın. Şirket yeni modeli Xiaomi Mi 10 ve Pro modellerini bu sene piyasaya çıkartacak.

Xiaomi Mi 10 Pro

Tasarım konusunda daha önceki modellere kaba taslak benzeyen bu yeni cihaz ön ve arka kamera konusunda değişiklik gösteriyor. Sızan görseli inceleyebilirsiniz.

Ön kamera son zamanların modası olarak ekranda delik şeklinde geliyor. Bu tasarım oldukça seviliyor. Açılır kapanır ön kamera modeli ileride bozulabileceği düşüncesiyle sıcak bakılan bir tasarım olmaması nedeniyle bu tür bir tasarım daha çok tercih ediliyor. Bunun yanında bu ön kamera tasarımı ayrıca ekran kasa oranı açısından gerekli görülüyor.

Arka kısımdaki 4 kamera Xiaomi’nin bundan sonraki kamera kombinasyonuna ışık tutuyor. Ekran konusunda söylenmesi gereken bir başka konu ise Samsung’un başlattığı eğimli ekrandan esinlenilmiş lakin bakıldığı zaman bu yasarım üzerine bir ekran koruyucu koyulamadığı için pek sevilmiyor. Ama Gorilla Glass koruması sayesinde buna da gerek olmadığını belirtelim.

Xiaomi Mi 10 – Mi 10 Pro bilinen özellikleri