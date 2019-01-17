Whatsapp’ta Sizi Engelleyen Birine Nasıl Mesaj Atarsınız?

Whatsapp’ta biri sizi engellediyse mesaj gönderseniz bile ona gitmez. Bu nedenle bazen bu sinir bozucu olabilir. İlk etapta sizi engelleyen birine neden mesaj göndermek isteyebilirsiniz, ne demek gerekir bilinmez ama yine de buna ihtiyaç duyabilirsiniz. Haksız yere engellendiğinizi düşünüyorsanız mutlaka bu yöntemi deneyip gönderdiğiniz ilk mesajda kendinizi düzgün bir şekilde ifade etme yöntemini deneyebilirsiniz.

Yöntem şu şekilde;

Biri sizi engellediyse ilk önce Whatsapp hesabınıza girin ve ayarlar – hesap – hesabımı sil yöntemini deneyin. Bu yöntem hesabınızı sildiği gibi ayrıca böyle bir hesap artık olmadığı için karşı taraftan engeli de siler.

Bu yöntemi kullanmadan önce Whatsapp yedeğinizi tam olarak alın. Mesajlar, fotoğraflar ve videolar haricinde herhangi birşey silinmez. Yedeğinizi alınız. Geri yüklemek için önemli.

Aslında bu yöntem bir güvenlik açığı gibi görünüyor. Zira birini engellemek isteyen kişi kendi kendine fikrini değiştirene kadar bunu hiç birşeyin değiştirememesi gerekir. Bu yöntem hakkında görüşlerinizi bize iletin.