Chrome Yanıt Vermiyor Hatasına Çözüm Arıyoruz

Chrome dünyanın en çok kullanılan tarayıcısıdır. Bu açıdan çok sayıda insan çok sayıda problem demektir. Chrome ile yaşanan problemlerden birisi de yanıt vermiyor hatasıdır. Bu hatanın çözümleri aşağıdaki gibi olabilir. Dikkatlice uygulayın.

Güncelleme kontrol

Chrome güncel değilse sıkıntı çıkarabilir. Yeni bir özellik eklenip sorun giderilebilir bu açıdan sürekli son sürüm kullanmanız önerilir. Bazen güncellemeler de sıkıntı yapabilir. Geçtiğimiz günlerde yaşandığı gibi. Güncellemeleri kontrol etmek için 3 nokta – Yardım – Chrome Hakkında yolunu izleyin.

Önbellek silme

Chrome’u temizlemeden yıllardır kullanıyor musunuz? O halde kafası oldukça dolu olabilir ve bazen sıkıntı yaşıyor olabilir. Bu durumda ctrl + h ile geçmişe gidip verileri temizleyin.

Uzantılar

Uzantıların hepsi Google çıkışlı değildir. 3. kişilerin uzantılarını çok sayıda kullanıyoruz. Bunlardan birisi sıkıntılıysa Chrome’da sıkıntı yaşayabilir. Çökme sorunları için uygulamaları tek tek devre dışı bırakarak kontrol yapın. Sorunlu olan varsa kaldırın ve alternatif bulmaya çalışın. 3 nokta – diğer araçlar – uzantılar yolunu izleyin.

Sıfırlama ve yeniden yükleme

Bütün bunlar işe yaramadı mı? O halde sorunu bulamadık. Sorunu bulamadıysak bundan sonra kökten temizlik yapmak gerek. İlk önce tarayıcıyı sıfırlayın. Bu bütün uzantıları silecek geçmişi ve belleği silecek ayrıca ayarlarınızı da silecektir. Bir denemekte fayda var. Bunun için Ayarlar – Gelişmiş – Sıfırlama ve Temizleme – Ayarlar varsayılan değerlere geri yükle seçeneğiyle devam edin.

Bu da işe yaramadıysa Chrome’u kaldırıp kendi sitesinden tekrar yükleyin.

Bu aşamadan sonra Chrome hala çöküyorsa sebebi bilgisayarınızıdr.