Telefonların Patlamasını Önlemek Mümkün Mü?

Son zamanlarda gelen patlayan telefon haberleri insanlara zarar da verebiliyor. Bu açıdan çok ciddi sonuçlar doğuran bu kazalar karşısında dikkatli olmalıyız. Peki telefon patlamalarını önlemek mümkün mü?

Eğer patlamaya sebep verecek sıkıntı üretimden ve de donanımdan kaynaklanıyorsa buna yapabileceğimiz birşey yok. Geçmişte bununla ilgili bir çok önrek haber yapıldı. Lakin çok sık rastlanan bir durum değil. Çünkü üreticiler seri üretime geçmeden önce testler yapıyor. Her türlü zorlu koşulu deniyor. Daha sonra en uygun şekilde seri üretime geçiliyor. Nadir de olsa telefondan kaynaklanan hatalardan ötürü patlamalar olabiliyor.

En çok kullanıcı hatasından kaynaklanan patlamalar görmek mümkün. Temkinli olmanız için sizlere bir kaç önerimiz bulunuyor;

Kendinizi yaralamamak için telefonunuzu göğsünüzün çevresinde tutmayın. Gece boyunca telefonu şarjda bırakmayın deniyor ama bu çokta önemli değil çünkü telefon tamamen şarj olduğu zaman takılı olan kabloyu hala algılasa da şarj almayı otomatik olarak kesiyor. Hatta sarj cihazı bile eğer ucunda bir telefon takılı değilse elektrik almıyor. Orjinal şarj aleti kullanmak önemli. Telefonunuzu mümkünse kendinizden ve de yanıcı maddelerin uzağında şarj edin. Sıcak ortamda telefonu şarj etmeyin. Zaten şarj esnasında ısınan telefon daha çok ısınacak ve sıkıntı çıkacaktır. Isınmayı önlemek için varsa şarjdan önce kılıfı çıkarın. telefon bir nefes alsın. Telefonunuzu şarj ederken kullanmayın. Çoğumuz bunu yapıyoruz. Oyun falan oynuyoruz ama bu yanlış. Telefon iki kat fazla ısınacaktır. Sıkıntı çıkar. Telefonu mümkünse yetkili serviste tamir ettirin. Telefon hakkında çok bilgisi olmayan bir tamirci görünürde telefonu tamir etse de uzun vadede sıkıntıya neden olabilir. Araç şarj aleti kullanmamaya özen gösterin. Bu hem batarayaya hem telefona zarar verir. Mümkünse ve de varsa orjinal araç şarj kiti kullanın. Harici şarj kullanıyorsanız varsa kendi telefon markanızın yoksa kaliteli bir markanın harici şarjını alın.

Bu önerilere uyarsanız telefonunuzda da bir sıkıntı yoksa patlaması için herhangi bir sebep yoktur. dikkatli olun.