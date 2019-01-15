Telefonunuzu Ne Sıklıkla Değiştirirsiniz?

Ülkemizde Ticaret Bakanlığı’nın yaptığı bir araştırmanın sonuçlarını sizlerle paylaşırken ayrıca farkındalık yaratmaya da çalışacağız. Siz ne sıklıkla yeni bir telefon alıyorsunuz?

İlk önce araştırmanın detaylarını verelim ki sonuçların ne kadar doğru olabileceği hakkında fikriniz olsun,

Türkiye Genelinde 26 ilde toplam 2209 kişinin katıldığı bir araştırma neticesinde ortaya çıkan sonuç şu şekilde;

Ülkemizde telefon değiştirme sıklığı 3.7 yıl olarak belirlenmiş. Araştırmada ilginç sonuçlar da yer alıyor. Örneğin telefonları en çok gençler değiştiriyor.

Bununla beraber bu telefonların tamamına yakını akıllı telefon. Ya da yeni alınacak telefon mutlaka akıllı telefon şeklinde ifade ediliyor.

Telefonun değişme nedeni olarak en çok bozulma gösterilirken sonra yeni çıkan model nedeniyle değişim yoluna gidildiği ifade edilmiş.

Son olarak araştırmanın telefonla ilgili kısmında insanların sıklıkla yerli malı telefon almak istediği ama çoğunun buna erişemediği belirtilmiş. Bunun sebebi ise böyle bir telefonun olmaması. Yine de en azından üretimi ülkemizde yapılan ya da belli parçaları ülkemizde üretime .Telefonların tercih sebebi olması da hepimizi sevindiriyor.