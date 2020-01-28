Android 10’da Bütün Uygulamaları Karanlık Modda Çalıştırmak

Android 10 ile birlikte hayatımıza tamemen girecek olan karanlık modun, herhangi bir uygulama desteklese de desteklemese de karanlık modda çalıştırılabileceğini biliyor muydunuz? Bunun için size basit bir yöntem göstereceğiz. İhtiyacınız olan tek şey Android 10 güncellemesini almış bir cihaz. Gelin başlayalım.

Karanlık modda zorlamak

Ayarlara gidin. Geliştirici seçeneklerini açın. (Sayfanın aşağısına doğru) Geliştirici seçeneklerini göremiyorsanız aktif etmeniz gerekiyor. Bu işlem genelde ayarlardaki telefon hakkında kısmında Android sürümünün üzerine defalarca tıkladığınızda gerçekleşir. Geliştirici seçeneklerine girdiğiniz zaman “sistem” seçeneğine gidin. Gelişmiş ve geliştirici seçenekleriyle devam edin. Hemen aşağı kısımda “koyu mod her zaman aktif ” seçeneğini aktif edin.

İşlem bu kadar.

Uyumlu uygulamalar zaten karanlık moda tam adaptasyon sağladığı için sıkıntı yaşamayacaksınız ama bazı uygulamaların karanlık moda uyumlu olmaması görüntüyü karanlık yapsa da canınızı sıkabilir. Örneğin uygulamada beyaz arka plan üzerine siyah yazı tipi kullanıldığında ve siz karanlık modu aktif ettiğiniz zaman uygulama yazı tipi rengini değiştiremeyebilir. Bu durumda ilgili yazıyı göremeyebilirsiniz. Böyle sıkıntılarla karşılaşabilirsiniz.

Eğer çok fazla sıkıntı oluyorsa aynı yöntemle geri dönüş yapabilirsiniz.