SEO: Sitenizi Mobil Uyumlu Hale Getirin

Google 2016 yılından beri arama sonuçlarında kullanılmak üzere veriler oluşturmak ve snippetler için sitelerin mobil sürümlerinden veri çekiyor. Bu ilk cümle sitenin mobil sürümünün ne kadar önemli olduğunu vurguluyor sanırım. Bu açıdan mobil uyumlu olmayan bir site ciddi manada SEO açısından ve arama sonuçlarında avantajını kaybediyor.

Sitem mobil uyumlu mu nasıl kontrol ederim?

Bunun için Google’ın bir sayfası var. https://search.google.com/test/mobile-friendly Bu adrese giderek sitenizin adresini yazın ve sorgulayın. Google kısa süre içerisinde size sonucu verecek. Eğer olumsuzsa ne yapmalısınız?

Web siteleri mobil uyumlu yapma

Bunun için birden fazla yol var. Ama Google bir tanesini öneriyor. Duyarlı web tasarımı, Dynmic serving, Ayrı urller. Bunlar içinden duyarlı web tasarımını Google öneriyor. Nedir duyarlı web tasarımı?

Duyarlı web tasarımı tüm talep eden cihazlara aynı html kodlarını gönderir. Bu Google botlar için de geçerlidir. Yani ister mobilden gelsin, ister tabletten gelsin isterse masaüstünden gelsin herhangi bir kod değişikliği yaşanmaz. Bu tür web siteleri kontrol edilebilmesi açısından kolaydır. Google bu yüzden sever.

Duyarlı web sitesi dediğimizde örneğin WordPress kullanıcıları için “responsive” uyumlu temalar kullanmak sitenizi duyarlı hale getirecektir.

Bu işlem, Google’ın istediği bir şeydir. Dünyanın büyük bir kısmı mobilden internete girer. Sİtenizi mobil olarak görüntüler. Bu açıdan siteniz ziyaretçi için konforlu hale gelir. Elbette mobil cihazlar masaüstü şeklinde site de görüntüleyebilir ama bu kullanıcı için okuma zorluğu oluşturur.