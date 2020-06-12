Sony Playstation Türkiye hesabı tarafından yapılan duyuru ile 11 Haziran itibariyle beklenen oyun konsolu Playstation 5 tanıtıldı. Youtube üzerinden yayınlanan tanıtım ile oyunun geleceğine bakış konseptiyle gösterilen bir dizi gösterimlere yer verildi. Konsolun nasıl olacağı, ne tür oyunların yer alacağı özelliklerin tanıtıldığı yayında konsol oyun severlerden tam not almayı başardı. Ülkemizde kısa sürede satışa sunulacak olan oyun konsolunun özellikleri ve fiyatına bakacak olursak;

Playstation 5 Özellikleri

Oyun dünyasında yönlendirici bir özelliğe sahip olan Playstation 5 kendinden önceki serilerin üstüne katarak oyun dünyasında birçok anlamda devrim yapmayı planlayan bir cihaz olarak hayatımıza girecek. Tanıtımda gösterilen özelliklere baktığımız zaman konsol, eski ps sürümlerindeki oyunları çalıştırabilecek bir yapıda. Bu durum ise satışların daha hızlı ve fiyatın daha uyguna çekileceği anlamına geliyor. Bir başka özellik ise sanal gerçeklik. Her ne kadar Sony ekibi bu konuda tam bir açıklama yapmasa da VR artık hayatımızın bir parçası ve konsolda bu konuda ciddi adımlar atıldığına dair işaretlere yer verildi. 8K çözünürlüğün yanında FPS konusunda en iyi verimi alabilmek için SSD kullanımı mevcut.

Konsolun oyun kumandası DualShock raflara kalktı. Yerine gelen Dualsense birbirinden farklı güzel özelliklere sahip. Modern bir tasarıma sahip olan kumanda kolunda titreşim motoru, gelişmiş tetik sistemleri, kablosuz şarj, sesle kontrol ve kulaklık olmadan sesli iletişim gibi harika özellikler yer alıyor. Yayıncılar için aynı zamanda Create butonu ile PS ekosisteminde içerik üretebileceğiniz oyun paylaşımlarına seçenek tanıyan bir tuş bulunuyor.

Konsolun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Kısa süre içerisinde ülkemizde satışa sunulacak olan oyun konsolu için fiyatlar en çok merak edilen konuların başında yer alıyordu. ABD’de 449 dolara satışa sunulacak ürün için ülkemize gelişi, vergiler ve kâr payı göz önüne konulduğu zaman 7500 TL ile 8000 TL arasında bir satış fiyatına sahip olması bekleniyor. Lakin dolar kuru ve vergilerden dolayı bu fiyatın altında satılmasının mümkünü yok. Daha uygun bir fiyat bekleyenler için üzücü bir durum. Yine de heyecan verici bir konsol olacağı kesin.