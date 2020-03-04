İnstagram’da Basit Bir Şekilde Kullanıcı Adı Değiştirmek

Instagram, zaman içinde dünyanın en çok kullanılan multimedya sosyal uygulaması haline geldi. Yazı okumaktan sıkıldıysanız fotoğraf ve videolarla sosyal medya kullanmak istiyorsanız yapmanız gereken Instagram kullanmak. Instagram kullanmak için 1 adet benzersiz kullanıcı adına ihtiyacınız var. Profil adınızı istediğiniz gibi yapabilirsiniz ama instagram.com/burasibenzersiz şeklinde belirleyeceğiniz ismini özeldir.

İnstagram’da kullanıcı adı nasıl değiştirilir?

Bir gün belirlediğiniz bu benzersiz ismi değiştirmek isterseniz aşağıdaki adımları takip ediniz;

Instagram uygulamasını açın. İsmini değiştirmek istediğiniz hesabınıza giriş yapın. Sağ alt kısımdan profil fotoğrafınızla kendi paylaştığınız içeriklerin göründüğü kısma yani profilinize girin. Burada profili düzenle kısmına tıklayın. Karşınıza çıkan seçenekler Adı ve Kullanıcı Adı şeklindedir. Adı kısmını herhangi bir şey yapabilirsiniz. Kullanıcı adı kısmı benzersiz olmalıdır. Daha önce alınmamış olmalıdır. En azından o an boşta olmalıdır.

Kullanıcı adınızı belirledikten sonra bitti butonuyla ilerleyin. İşlem bu kadar. Zaten kullanıcı adınız başka biri tarafından kullanılıyorsa ya da uygun olmayan karakterler içeriyorsa anında uyarı alacaksınız. Bu uyarıyla beraber kullanıcı adınızı uygun şekilde düzenleyin.