Proxy siteleri uzun yıllardır internette sıklıkla kullanılan gizlilik siteleridir. Genellikle internette gezerken IP adresi ve kişisel bilgilerini web siteleri ile paylaşmak istemeyen kişiler tarafından tercih ediliyor. İşte bu noktada proxy siteleri kimliğinizin görünmesini engelliyor.

Bu yazımızda sizler için kullanımı en kolay ve en güvenilir proxy siteleri listesi hazırladık. Listemize geçmeden önce en iyi proxy sitelerini nasıl seçeceğinize dair bazı bilgiler aktaracağız. Keyifli okumalar!

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En İyi Proxy Siteleri Nasıl Seçilir?

En iyi proxy sitelerinin sahip olması gereken bazı özellikler:

İtibar: Eğer bir proxy sitesi uzun yıllardır hizmet veriyorsa büyük ihtimalle güvenli bir seçenektir. Kullanıcı yorumlarını okuyarak bilgi edinebilirsiniz.

Eğer bir proxy sitesi uzun yıllardır hizmet veriyorsa büyük ihtimalle güvenli bir seçenektir. Kullanıcı yorumlarını okuyarak bilgi edinebilirsiniz. Güvenlik Özellikleri: Kullandığınız proxy sitesinin ekstra güvenlik özellikleri içermesine dikkat edin. Böylece URL ve sayfa içeriğiniz şifrelenir, zararlı yazılım riskiniz azalır. Ayrıca reklamları da engelleyebilirsiniz.

Kullandığınız proxy sitesinin ekstra güvenlik özellikleri içermesine dikkat edin. Böylece URL ve sayfa içeriğiniz şifrelenir, zararlı yazılım riskiniz azalır. Ayrıca reklamları da engelleyebilirsiniz. Sunucu Konumları: Eğer bir proxy sitesinin çok sayıda sunucusu varsa daha az bağlantı kesilmesi yaşanacağının göstergesidir. Ayrıca proxy sitesinin bulunduğu konuma yakınsanız daha yüksek hızlarda erişim sağlayabilirsiniz.

Eğer bir proxy sitesinin çok sayıda sunucusu varsa daha az bağlantı kesilmesi yaşanacağının göstergesidir. Ayrıca proxy sitesinin bulunduğu konuma yakınsanız daha yüksek hızlarda erişim sağlayabilirsiniz. Sunucu Görünürlüğü: Bazı ücretsiz proxy siteleri size hiçbir sunucu detayını vermiyor. Bu noktada temkinli olmanız gerekiyor.. Çünkü bağlantınızı izleyerek internet etkinliklerinizi kaydediyor olabilir.

Bazı ücretsiz proxy siteleri size hiçbir sunucu detayını vermiyor. Bu noktada temkinli olmanız gerekiyor.. Çünkü bağlantınızı izleyerek internet etkinliklerinizi kaydediyor olabilir. Veri Kaydetme: Bazı ücretsiz proxy sunucuları IP adresi ve kullanıcı etkinliği gibi bağlantı detaylarını kaydediyor. Kişisel verilerinizin güvende kalması için çok az kayıt tutan ya da hiç tutmayan bir proxy sitesi seçmeye çalışın.

Bazı ücretsiz proxy sunucuları IP adresi ve kullanıcı etkinliği gibi bağlantı detaylarını kaydediyor. Kişisel verilerinizin güvende kalması için çok az kayıt tutan ya da hiç tutmayan bir proxy sitesi seçmeye çalışın. Ek Hizmetler: En iyi proxy siteleri DNS sızıntı testi ve güvenli parola oluşturucu gibi ek özellikler sunuyor.

En İyi Proxy Siteleri

4everproxy

4everproxy, web sayfasını açarken internetteki her türlü tıkanıklığı çözebilen en yaygın proxy siteleri arasındadır. Çalışma prensibi olarak, IP adresi durumunda kullanıcının karşılaştığı herhangi bir sınırlama kaldırılıyor. Böylece sağlanan uygun arayüz sayesinde kullanıcı kesintisiz olarak tüm internette gezebiliyor. Ayrıca sınırsız göz atma isterseniz adres çubuğuna istenen url’yi girerek dışarıya tıklayabilirsiniz. Youtube’un birçok web sitesi de bu site yardımıyla açılabiliyor.

ProxySite.com

ProxySite.com, kullanımı sınırlandırılmış herhangi bir web sitesi için kullanabileceğiniz en popüler proxy siteleri listesinde ilk sıralarda yer alıyor. ABD ve Avrupa konum seçeneklerinden birini seçebilirsiniz. Bu site sayesinde çerezleri, komut dosyalarını ve nesneleri kontrol edebilirsiniz. Ayrıca reklamları engelleyebilirsiniz. Bu site ile kullanılan sunucuyu anlık olarak manuel değiştirebiliyorsunuz.

Hidester

Hidester, bilgisayarınıza zarar verebilecek kötü niyetli yazılımlar ve komut dosyalarından koruyan piyasadaki en güvenilir ücretsiz SSL proxy sitesidir. Ayrıca bu proxy sayesinde bilgisayarınızı karşı tarafa başka bir işletim sistemine sahip olarak gösterebilirsiniz. İnternette gezmeye başlamadan önce bir ABD ya da Avrupa sunucusu arasından seçim yapabilirsiniz. Ek olarak çerezlerin yönetimi, URL şifreleme ve nesnelerin yüklenmesini engellemeyi seçebilirsiniz.

Megaproxy

Megaproxy, listedeki diğer proxy sitelere göre bazı avantajlar içeriyor. Bu benzersiz özellikler, OS gizlemek ve değiştirmek, çerez yönetimi, reklamları engellemek ve mevcut işletim sistemini olduğundan farklı göstermek. Ancak bir de dezavantajı bulunuyor. Bu proxy sitesi ile 200 kB’dan büyük dosyaları indiremezsiniz.

Hide.me

Hide.me sayesinde Hollanda, Amerika ve Almanya üzerindeki sunucuları kullanabiliyorsunuz. Tamamen ücretsiz ve kullanımı pratiktir. En çok kullanılan proxy siteleri arasında yer alır. Hide.me ile çerezleri, şifreleri, komut dosyalarını ve nesneleri devre dışı bırakabilirsiniz ya da etkinleştirebilirsiniz.

Kproxy

Ücretsiz proxy sitelerinde genellikle menüyü gizlemek için bir seçenek bulunmaz. Böylece internette gezinmek daha zor olur. Kproxy bu noktada piyasadaki diğer proxy sitelerinden öne çıkabilecek bir özellik sunuyor. Web proxy’yi kullanırken ekranın üst kısmında gösterilen menüyü gizleyebiliyorsunuz. Diğer bir avantajı ise, o an kullandığınız sunucu geç yanıt vermeye başlarsa on farklı sunucudan herhangi birini o anda seçebiliyorsunuz.

VPNBOOK

VPNBOOK; ABD, Kanada ve İngiltere üzerinde bulunan sunucuları kullanıyor. HTTP desteği sayesinde verilerinizi 256 bit ile şifreleyebiliyor. Birçok proxy sunucusunda olduğu gibi çerezleri yönetebilirsiniz ve bunları dilediğinizde engelleyebilirsiniz. Komut dosyalarını engelleme gibi özelliklere de sahip.

Whoer.net

Whoer.net’in en dikkat çeken özelliği, sizin için seçilen proxy sunucusuna ek olarak manuel olarak 7 konum arasından seçim yapabilmenizdir. Eklenti kurulumundan itibaren uygun server üzerinden bağlantınız sağlanıyor. Manuel olarak geçebileceğiniz konumlar ise; Paris, Amsterdam, Moskova, Saint-Petersburg, Stockholm, Londra, Los Angeles. Üyelik ücretsiz, ancak deneme süresinden sonra ücretli versiyona geçmeniz gerekiyor.

ProxFree

Ücretsiz proxy sitelerinden ProxFree, gizliliği en üst seviyede tutan güvenilir sitelerden biridir. Girişi engellenen sitelere ulaşmak için bu hizmeti kullanabiliyorsunuz. Yapmanız gereken tek şey giriş yapacağınız sunucuları listeden seçmek. Ayrıca scriptleri durdurabiliyorsunuz. Çerezleri de standart olarak engelleyebiliyorsunuz.

FilterByPass

Listemizi uzun süredir hizmet veren başarılı proxy sitelerinden FilterByPass ile sonlandırıyoruz. Ücretsiz bir proxy sitesidir. Hızlı linkler bölümünde Youtube, Twitch ve Reddit gibi popüler sosyal siteler yer alıyor. Ancak eklenti yüklemeden sitede video modu gerektiren bağlantıları açamıyorsunuz.

Bu listede yer alan en iyi proxy sitelerinden hangisini kullandınız? Eğer farklı bir site tercih ediyorsanız bizimle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.