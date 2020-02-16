Whatsapp kullanıcı sayısı açıklandı ve bir uygulama dudaklarını ısırdı. Facebook’un sahip olduğu Whatsapp şüphesiz dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması. Peki kaç kişi Whatsapp kullanıyor? Facebook’tan gelen bilgiye göre Whatsapp kullanıcı sayısı ortaya çıktı. Tam 2 milyar kişi Whatsapp kullanıyor.

2018 yılında 1,5 milyar kişi olan Whatsapp kullanıcıları bir sene içinde 500 milyon artarak 2 Milyar kişi sınırını geçti. Dünya nüfusunun 7-8 milyar olduğunu düşünürsek dünya nüfusunun yaklaşık %28’i neredeyse 3’te 1’i Whatsapp kullanıyor. Elbette bunlar yaklaşık rakamlar.

Whatsapp nereden para kazanıyor?

Gelelim önemli soruya. Bu kadar kullanıcısı olan bir uygulama nasıl para kazanıyor? Bildiğiniz gibi Whatsapp ücretsiz. Kimse herhangi bir ücret ödemiyor. Peki nasıl hizmet veriliyor? Whatsapp, Facebook sırtına kambur olsa da son uygulamalardan Whatsapp Business üzerinden para kazanması bekleniyor. Daha önce de reklam gösterme adımları atılmış sonra vazgeçilmişti.

Whatsapp alternatifi uygulamalar

En iyi alternatifleri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.

Telegram Viber Bip Messenger Skype WeChat Line Facebook Messenger Hike Kik Nimbuzz

Bunlarda Whatsapp kullanmak istemiyorum diyenler için en iyi alternatifler.