iPhone’dan Mesajları Diğer Cihaza Yönelendirme

iPhone’un sevilen bir özelliğini siz de basit bir şekilde kullanmak ister misiniz? Bu özellik, telefonunuza gelen mesajı diğer Apple ürününe yönlendirme. Yani iPhone’a hgelen mesajı Mac’inizden ya da iPadinizden alabilirsiniz. Bunu nasıl yapacağınızı basit bir şekilde anlatıyoruz.

iPhone mesaj yönlendirme

Telefonunuza gelen mesajları hangi cihazdan almak istiyorsanız onun üzerinde mesajlar uygulamasını açın.

Apple ID’nizle oturumunuzu açıp onaylayın. Diğer cihazdaki işlem bu kadar. Şimdi;

iPhone’unuzu açın.

Ayarlar kısmına sonrada mesajlara geçin.

Burada ” metin mesajı yönlendirme ” şeklinde bir satır görmeniz lazım. Görmüyorsanız iMessage seçeneğini kapatıp tekrar açın. Gönder Al kısmına tıklayın.Apple kimliğinizle oturum açın.

Şimdi görünen metin mesajı yönlendirme satırına tıklayın.

Sonraki sayfada Apple ID ile oturum açtığınız cihazınızı göreceksiniz.

Ona dokunun. Yeşil olduğu zaman işlem tamamdır.

Bu işlemle birlikte iPhone cihazınıza gelecek her türlü mesaj belirlediğiniz diğer cihaza gidecektir. Bu sayede iki cihaz birden kullanmak istemiyorsanız mesajlarınızı diğer cihazdan okuyup cevaplamanız mümkün hale gelecektir.

Daha sonra bu yönlendirmeyi iptal etmek için tekrar metin mesajı yönlendirme kısmına gelip diğer cihazı burada etkisiz hale getirin. Artık mesajlarınızı telefonunuzdan almak için aynı ayarlara gelip cihazı kaldırın. Mesajlar telefonunuza gelmeye başlayacaktır.