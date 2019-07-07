Xiaomi Cihazlarda Uzun Ekran Görüntüsü Nasıl Alınır?

Bazı Android modellerinde bulunan bu özellik Xiaomi modellerinde de bulunuyor. Özelliğin amacı oldukça basit. Görüntülediğiniz şey mobil görünümlü olduğu için dar ve uzun olabiliyor. Bu durumda hepsi ekrana sığmıyor. Bunun için ekran görüntüsünü yukarıdan aşağı uzun şekilde almak mümkün.

Xiaomi cihazlarda ekranı kaydır nedir?

Bir ekran görüntüsü aldınız. Bunu aşağı çekmeniz desteklenen uygulamalar için mümkün. Örneğin bir Google arama sonucu. Chrome üzerinden birşey aradınız ve ekran görüntüsüne aldığınız uzun bir sonuç listesini eklemek istiyorsunuz. O halde ekran görüntüsünü alın ve açın. Hemen alt kısımda “ekranı kaydır” şeklinde bir ibare göreceksiniz.

Ekranı kaydıra tıkla Ekran görüntüsü yukarı kaymaya başlayacaktır. Durmak istediğiniz yerde tamamlandı butonuna tıklayın. Ekran görüntüsü kaydedilecektir.

Bu şekilde Xiaomi cihazlarda uzun bir ekran görüntüsü almanız mümkün. Bunun mümkün olmadığı bazı uygulamalar bulunuyor. Ayrıca Samsung ve bazı modellerde de bu özellik bulunuyor.

Peki iOS cihazlarda durum nedir? iOS’ta böyle bir özellik yok. Tailor uygulamasıyla bu işlemi yapabilirsiniz.