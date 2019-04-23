Android Artık Seçim Yapmanızı İsteyecek

Daha önce bir yazımızda Google’ın Avrupa Birliğinden yediği cezadan bahsetmiştik. Cezanın sebebinden bahsedelim. Ceza Android cihazlarda Google’In yerleşik uygulamalarının varsayılan gelmesinden, bazı cihazlarda kaldırılamamasından, Google arama motorunun bu nedenle rekabeti kötüye kullandığından ceza yedi. Dünyanın en çok kullanılan tarayıcısı Chrome, en çok kullanılan arama motoru ise Google. En yakın rakibiyle arasında ciddi farklar var ve Avrupa Birliği bunu rekabet kurallarını ihlal etmek olarak yorumluyor.

Bundan kurtulmak ve diğer ürünlere bir şans vermek için Avrupa’da kullanılan Android sürümlerinde önemli bir değişiklik yaşanacak. Ülkemizde de ileriki zamanlarda faliyete girmesi ihtimali olan değişiklik şu şekilde;

Güncelleme geldiği zaman Google Play bir seçim ekranıyla karşınıza çıkacak. Bu ekranda arama motorunuzu seçmenizi isteyecek. Bununla birlikte tarayıcı tercinizi yapmanızı da bekleyecek. Google Chrome ve arama motoru Google kurulu olarak görülecek ama diğerlerini seçmek ya da bu şekilde devam etmek ise sizin tercihinizde olacak.