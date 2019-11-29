Twitter Kullanıcıları Dikkat! Yine Değişiyor

Daha önce arayüz ve görünüm değiştiren ve bir çok kullanıcının tepkisini çeken Twitter, görünümde yine değişiklikler yapıyor. Bu değişiklikleri ortaya çıkaran görüntüleri paylaşacağız ama bu sefer bayılacaksınız. Hem kullanılabilirliği arttıracak hem de daha temiz bir kullanım sunacak olan bu yeni Twitter özelliği nedir?

Tweet ve yanıtları

Bir tweet attınız ve cevap geldi. Bu yenilikle birlikte gelen cevaplar artık daha temiz görülecek. Twitter yeni sistemle kademeli cevabı ön plana çıkarıyor. Yani hangi yanıt hangi tweete ait basit bir şekilde görülebiliyor. Bu yeni düzen göze de hoş görülüyor. Eğer çok fazla yanıt alan soru alan bir kullanıcıysanız yeni özellik işinize yarayacak.

Görselde görüldüğü üzere belirli katmanlarda belirli cevaplar birbirine bir çizgi ile bağlanmış görünüyor. Bu yeni özellik hangi tweete hangi yanıt verildiğini açıkça gösteriyor. Bu sayede karışıklığa mahal verilmiyor. Daha önce yine yanıtlar yanıtlara ya da diğer tweetlere veriliyordu ama bunu anlamak için @kullaniciadi kısmından işi anlamamız gerekiyordu. Ama yukarıdaki görselde görüldüğü üzere artık bu durum ortadan kalkıyor ve sadece çizgiler size yol gösteriyor.

Bu özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı ise bilinmiyor. Değişiklik web sürümünde ve mobil sürümde kullanılabilecek.