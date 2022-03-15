WhatsApp grup isimleri arkadaş ortamında, aile arasında, kuzenlerle birlikte, işyerinde, okulda vb. sıklıkla aranan isimlerdir. Aynı anda birden fazla kişiyle etkileşimde bulunduğumuz bu popüler uygulama içerisinde karışıklık yaşanmaması için grup ismi belirlememiz şart.
Bu yazımızda birçok kitleye hitap eden isimlere yer verdik. Öneriler arasından grubunuza en uygun olan ismi seçebilirsiniz. Siz de beğendiğiniz grup isimlerini bizimle paylaşabilirsiniz.
WhatsApp nicklerinizde kullanabileceğiniz şekilli nick yazma yöntemleri için mutlaka inceleyin: Şekilli Nick | Şekilli Nick Yazma Aracı | Havalı Nick [2022]
Aile için WhatsApp Grup İsimleri
Genellikle aile arasında oluşturulan gruplarda acil durumlar, alışveriş gibi konular konuşulur. Bu gruplar için sıcak ve samimi isimler tercih edilir. İşte birkaç öneri:
- Aile Konseyi
- Aile Toplantısı
- Aile Meclisi
- Yaprak Dökümü
- … Ailesi
- Modern Aile
- Neşeli Aile
- Güzel Aile
- Canım Ailem
- Aile Ortamı
- Çılgın Aile Bireyleri
- Malikane
- Aile Çetesi
- Fantastik Aile
- Geniş Aile
- Yuvam
- Aile Meydanı
- Bilirkişiler
- Büyükler
Arkadaşlar için WhatsApp Grup İsimleri
Arkadaş ortamında olduğumuz gruplarda genellikle sohbet edildiği için daha komik ve eğlenceli isimler kullanılabilir. Önerilere bakalım:
- Kahve Severler
- Müzik Severler
- Mesaj Servisi
- Spor Severler
- Sohbet Dünyası
- Sohbet Odası
- Parlayan Yıldızlar
- Sırlar Dünyası
- Çılgın Kankalar
- Grup Matrak
- Whatsaptallar
- Ada Konseyi
- Sıkı Dostlar
- Yoldaşlar
- Sınırsız Muhabbet
- Grup Şurup
İş Grubu için WhatsApp Grup İsimleri
İş grupları için genellikle Türkçe isimler tercih edilir. İsim seçerken biraz resmi biraz çalışkan olmasına özen gösterilir. İşte birkaç tavsiye grup ismi:
- Beyin Fırtınası
- Beyin Takımı
- İş Kulübü
- İşler Güçler
- Zirvedekiler
- Altın Yakalılar
- Beyaz Yakalılar
- Genç Girişimciler
- Çılgın Yazılımcılar
- Çılgın Mühendisler
- Toplantı Odası
- Beyaz Masa
- Çalışkan Arılar
- Kadrolu Mutsuzlar
- A Takımı
- Modern Köleler
- … Şirketi
- … Holdingi
Okul için WhatsApp Grup İsimleri
Okulda herkesin birbirine anında ulaşabilmesi için WhatsApp grupları kurulur. Gelin hep birlikte okul grup isimleri önerilerimize bakalım:
- Zeka Küpleri
- Arka Sıradakiler
- Ders Notları
- Hababam Sınıfı
- Uyumsuzlar
- Kopyacılar
- Çılgın Z Kuşağı
- Okul Tayfa
- Kalemi Olmayanlar
- Derste Boş Oturanlar
- Süper Güçler
- Serseriler
- Köşe Benim
- Kitapsızlar
- Ödevi Sınıfta Yapanlar
- Kpsszedeler
- 99 Alıp Ağlayanlar
- Süper Sınıf
- Haylazlar
Kuzenler için WhatsApp Grup İsimleri
Genellikle özel günlerde ya da hafta sonu tatillerinde haberleşmek için aktif olarak kullanılan kuzenler grubu isimlerine bakalım:
- Çılgın Kuzenler
- Kuzenler Arası
- Can Kuzenler
- Kuzenler Dünyası
- Kuzengiller
- Kuzen Tayfası
- Haftasonu Kuzenleri
- Nişan Grubu
- Düğün Grubu
Kızlar için WhatsApp Grup İsimleri
Kız gruplarında genellikle alışverişten bakıma kadar birçok konu konuşulabilir. Bol bol dedikodu yapılan, emojilerin ve kalplerin havada uçuştuğu kız grupları için isim önerilerimize bakalım:
- Altın Kızlar
- Alışveriş Takımı
- Alışveriş Grubu
- Alışveriş Zamanı
- Sadece Alışveriş
- Gıybet Time
- Güzellikler
- Tatlı Kızlar
- Sadece Kızlar
- Dedikodu Kazanı
- Cici Kızlar
- Kız Gücü
- Dedikodulu Hava Sahası
- Kraliçe Arılar
- Muhteşem Çiçekler
- Kızçeler
- Piremsesler
- Rujlu ve Topuklu
Erkekler için WhatsApp Grup İsimleri
Eğlenceli muhabbetlerin döndüğü, genellikle futbol, borsa ve oyun konuşulan erkek grupları için önerilerimize bakalım:
- Kaybedenler Kulübü
- Suskunlar
- Gençler
- Muhteşem Beşli
- Sadece Bekarlar
- Mahşerin Dört Atlısı
- Biscolata
- Halı Saha
- Koyu Taraftarlar
- Aslanlar
- Hız Tutkunları
- Gececi Tayfa
- Asrın Adamları
- Arkadaşa Bakıp Çıkacaktık
- Kim Açtı Bu Grubu
- Raydan Çıkanlar
- Grup Tehlike
- Yenilmezler
- Devreler
- Kurtlar Konseyi
İngilizce WhatsApp Grup İsimleri
Dikkat çekici ve akılda kalıcı bir grup ismi belirlemek isterseniz tercihinizi İngilizce’den yana kullanabilirsiniz. Sizin için bulduğumuz İngilizce grup isimleri:
- Powerpuff Girl
- Beauty Time
- Gossip Girl
- Chat Lounge
- Modern Family
- Family Club
- Friends Forever
- Counter Strike
- Avengers
- 3 Idiots
- Just Do İt
- Crazy World
- Funny Group
- Chaos
- Just Talk
- Ninja Team
- The Unknowns
- Smile Please
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