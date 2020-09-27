1.5 milyara yaklaşan aktif kullanıcısı ile internetin en güçlü sosyal medya platformlarından biri olan Facebook, çok güçlü bir etkileşim potansiyeline sahiptir. Facebook, genel ve bireysel internet kullanıcılarından, işletme ve markalara kadar herkesi bir araya getirme potansiyeline sahip. Etkileşimdeki bu gücü, Facebook’un günümüzde tanıtım ya da reklam için en etkili platform haline dönüşmesine de neden oluyor. İşlevsel ve geniş kapsamlı Facebook reklam verme sistemi, büyük işletme ve markaların yanında küçük işletmeler içinde tanınırlığı ve yanı sıra ticaret hacmini, hızlı ve ekonomik bir şekilde artırma imkanı veriyor. Facebook’ta reklam verme her ne kadar işlevsel ve pratik reklam sistemine sahip olsa da daha önce reklam verme deneyimi olmayanlar için karmaşık olabilir.

Facebook’a Nereden Reklam Verilir?

Facebook reklam verme sistemini kullanmak için yapılacak işlemleri adım adım ele almak daha iyi kavramaya yardımcı olacaktır. Facebook reklam sistemi oldukça karmaşık olmasıyla birlikte, tam hedef ve amaca dayalı olarak reklamların Facebook üzerinde yayınlanabilmesine olanak vermektedir. Bu yüzden hangi reklamın, hangi amaçla ve ne şekilde verilmek istendiğine ilişkin sunulan seçeneklerden doğru seçimleri yaparak ilerlemek gerekmektedir.

Facebook’ta reklam vermek için yapılması gereken ilk adım reklam yayınlama hizmetine ulaşmak olacaktır. Bunun için Facebook bireysel hesap ya da kurumsal sayfa hesabına giriş yapılmalıdır. Facebook ana sayfanın sağ üst köşesinde yer alan “küçük ok” simgesine tıklanarak, açılan alt menüden “Reklam Oluştur” seçeneğine tıklanmalıdır. Bu şekilde Facebook’ta reklam vermek için şirketin sunduğu reklam türleri ekranına erişim sağlanır. Bu ekranda;

Sayfa gönderisiyle etkileşim

Sayfa beğenmeleri

İnternet sitesine tıklamalar

İnternet sitesi dönüşümleri

Uygulama yüklemeleri

Uygulama etkileşim

Etkinlik yanıtları

Teklif alımları

Video görüntülemeleri

Şeklindeki seçeneklerden Facebook reklam verme amacına en uygun olanı üzerine tıklanarak seçilmelidir. Bu aşamadan sonra yapılan seçimlere göre şekillenecek, reklam verme kademelerinin dikkatli bir şekilde geçilmesi gerekmektedir.

Facebook Reklam Kampanyası Oluşturma

Facebook’ta reklam kampanyası oluşturarak, en hızlı şekilde reklam vermeye başlamadan evvel, hangi amaçla ve neyin başarmak istendiğine net karar verilmelidir. Facebook reklam kampanyası oluşturma için “Reklamları Yönet” seçeneğine tıklanmalıdır. “Facebook Reklam Yöneticisi” ekranında sol üst bölümde yer alan yeşil renkli “+Oluştur” seçeneğine tıklanmalıdır. Eğer ilk defa Facebook reklam verme yapılıyorsa seçeneğe tıklanırken “Rehberli Oluşturma Akışı” seçilmelidir.

Kullanıcı olarak Facebook reklam verme işlemi için reklam vermenin amacını “Bilinirlilik”, “Değerlendirme”, “Dönüşüm” şeklinde 3 üst başlıktan birisi olarak seçmelisiniz. Reklam hedefinin seçilmesinin ardından bir sonraki aşamaya geçiş yapılabilir.

Facebook Reklam Bütçesi Tanımlama

Facebook’ta reklam verirken, en önemli aşamalardan birisini reklam bütçesinin tanımlanması oluşturmaktadır. Facebook reklam verme sürecinde reklam kampanyası amacı ve adı belirlendikten sonra, kampanya bütçesi tanımlanabilir. Bu aşamada söz konusu reklam için ne kadar harcanmak istendiğinin seçilmesi gerekmektedir. Belirlenecek reklam kampanyası bütçesi, reklam sürecinde harcanacak en yüksek miktarı temsil etmektedir. Bütçe tanımlanırken günlük ya da toplam olarak belirlenebilmektedir. Bu aşamada Facebook tarafından sunulan “Kampanya Teklif Stratejisi” ve “Reklam Planlaması” yönergelerinden destek alınabilir.

Facebook Reklam Kapsamını Belirleme

Bu aşamada reklamın hangi bölgedeki ve hangi kullanıcılara gösterileceğine ilişkin düzenleme yapılabilir. Bu şekilde daha verimli bir reklam etkileşiminin oluşturulabilmesini sağlayacak ilgili ve hedef kitlede bulunan kişilere reklamın ulaşması sağlanabilir. Hedef kitleyi tanımlamada;

Konum

Yaş

Cinsiyet

Dil

Demografik bilgiler, ilgi alanları ve davranışlar(Detaylı Hedefleme)

Şeklinde spesifik biçimde seçimlerde bulunulabilmektedir.

Son olarak ise “Facebook Reklam Alanları” arasından istenilen alan seçilmeli ve optimizasyon, harcama kontrolleri tamamlanarak, reklam oluşturma işlemi tamamlanabilmektedir. Facebook reklam verme işleminde reklamlar “Dönen Format”, “Tek Görsel/Video” ve “Koleksiyon” şeklinde 3 formatta yayınlanabilmektedir.