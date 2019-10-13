Gmail Hesabınızı Nasıl Silersiniz?

Gmail, Google’ın mail hizmeti, dünyanın en çok kullanılan mail hizmeti olarak biliniyor. Bir Google hesabınıza sahipseniz bir gmailiniz var demektir. Peki gmailinizi artık kullanmak istemiyor musunuz? Ya da silip başka bir gmail adı almak isteyebilirsiniz. Bu durumda yapmanız gerekenleri sizlerle paylaşalım.

Gmail hesabı nasıl silinir?

Gmail hesabınızı silmek için aşağıdaki adımları takip etmeniz yeterli.

Burada oturum açın. Ya da zaten oturum açıksa doğrudan sayfaya erişebilirsiniz. Sol kısımda yer alan “veri ve kişiselleştirme” satırına tıklayın. Sayfayı aşağı kaydırıp “bir hizmeti veya hesabınızı silin” kısmında girin. Ya da oturum açtıktan sonra buraya tıklayın. Bu kısımda “google hesabınızı silme” şeklinde bir kısım göreceksiniz. Buraya tıklayın. Tekrar oturum açmanız istenebilir. Daha sonra buradan gmaili bulun. Silme aşamasında Google sizi bir çok konuda uyaracaktır. Talimatları içeren bir e-posta atacaktır. Dİkkatlice okuyup yönergeleri takip edin.

Bu işlem sonrası, gmailinize bağlı bütün sosyal medya hesaplarınıza erişiminizi yitireceğinizi unutmayın. Çünkü artık Gmailiniz yok. Silme işleminden önce gmailinizi kullandığınız yerlerde mail adresinizi değiştirmek isteyebilirsiniz. Dikkatli olun.