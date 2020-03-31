İPhone veya iPad’inizde bir ayarı bulamıyor musunuz? Apple, ihtiyacınız olanı bulmak için Ayarlar’da arama yapmayı kolaylaştırdı. O kadar küçük bir özellik ki orada olduğunu çoğu bilmiyor. Bilmediği için ayar sayfasını bir aşağı bir yukarı kaydırıyor. Aradığı şeyi bulmak için bir satıra tıklıyor “burada değilmiş” diyerek geri çıkıyor daha sonra öbürüne giriyor. İş uzadıkça uzuyor. Oysa çok basit bir özellik sayesinde sadece doğru kelimeleri yazarak istediğiniz ayarı hemen bulabilirsiniz; İşte nasıl kullanacağınız.

Arama kutusunu bulmak için Ayarlar uygulamasını açın ve ana ekranında aşağı kaydırın. Ekranın üst kısmında bir arama çubuğu görünür.

Ekran klavyesini kullanarak aradığınız şeyi arama çubuğuna yazın. Potansiyel eşleşmeler aşağıdaki listede görünecektir. Aşağıdaki görselde İngilizce arayüz kullanılıyor. Örneğin bataryayla ilgili bir ayar için sizin batarya yazmanız yeterli ya da doğrudan aşağıdaki ayarı aradığınızda “düşük” araması yapmanız size sonuç verecektir.

Aradığınızı listede bulduğunuzda, üzerine dokunun; hemen doğru Ayarlar ekranına yönlendirilirsiniz. Buradan, tekrar aramak veya normal işinize geri dönmek için ana Ayarlar ekranına geri dönebilirsiniz.

Spotlight aramasıyla ayarlar uygulamasını açmadan da ayarları arayabilirsiniz. Örneğin, VPN ayarları arıyorsanız, ana ekranınızdan Spotlight aramasına geçebilir ve “VPN” arayabilirsiniz. VPN ayarları panelinin sonuç listesinde göründüğünü göreceksiniz ve bir dokunuşla açabilirsiniz.