En iyi hikayeli oyunlar listesinde senaryosuyla sizleri alıp götürecek, heyecanınızı doruk noktasına taşıyacak video oyunlarını bulabilirsiniz.

Oyunlar ne kadar iyi grafiklere sahip olursa olsun ya da ne kadar çok kişi tarafından oynanıyor olursa olsun oyuncuları cezbeden esas unsur hikayeleridir. Oyuncular, oyunu bir parçası oldukları için sever ve kendilerini kaptıracakları mükemmel bir hikayeye sahip olmasını ister. Örneğin bir strateji oyununda düz bir arazide başıboş dolaşmak kimse için eğlenceli olmaz. Ancak oyunun bir hikayesi olduğunda, oyuncu kendini oyunun bir parçası olarak gördüğünde vazgeçilmez bir hâl alır.

En iyi hikayeli oyunlar

Listemizde kısa süren hikayeli oyunlar, duygusal hikayeli oyunlar, hikayesi en uzun oyunlar gibi her kategoriden senaryolu oyunları görebileceksiniz. Hikayesinde kaybolacağınız, keyif dolu en iyi hikayeli oyunlar listesine birlikte göz atalım!

GTA Vice City

En iyi hikayeli oyunlar listesinin ilk sırası hiç kuşkusuz tüm zamanların en beğenilen oyunu GTA Vice City’e ait. Oyunun hikayesi Sony Forelli isminde bir mafya liderinin yakın arkadaşı Tommy Vercetti’ye bir adamı öldürtmek istemesi ile başlıyor. Tommy’nin suikast esnasında yakalanıp hapse düşüyor. Hapisten çıktığında Vice City şehrine hükmetmeye başlıyor. Burada geçen olayları konu alan oyunda Tommy Vercetti karakterinin işlediği suçlara tanık olacaksınız.

Mafia Definitive Edition

En iyi hikayeli oyunlar listemizde ikinci sıranın sahibi 2020 yılında 2K Czech tarafından geliştirilen Mafia Definitive Edition. 2002 yılında çıkan Mafia oyunun devamı niteliğindeki oyun 1930’lu yıllarda Lost Heaven isimli bir şehirde geçiyor. Mafia Definitive Edition konusu ise Tommy Angelo isimli karakterin mafya içindeki icraatleri üzerine kurgulanmış. Oyunda ana karakterimiz Salieri isimli mafya teşkilatı içinde görev yapıyor.

Assasin’s Creed Origins

Assasin’s Creed serisindeki tüm yapımlar en iyi senaryoya sahip oyunlar arasında yer alıyor. Bu yapımlardan biri olan Assasin’s Creed Origins’in hikayesi ise Antik Mısır’da geçiyor. Oyun halkı korumak için savaşan Medjay Savaşçıcı Bayek’in tapınakçılarla olan intikam mücadelesi üzerine kurgulanmış.

Call Of Duty: Modern Warfared 2 Remastered

Harika bir kurguya sahip olan Call Of Duty: Modern Warfared 2 Remastered en iyi hikayeli oyunlardan bir diğeri. Oyunun hikayesinde The Expendables ismindeki ekip Asya, Avrupa ve Amerika gibi farklı kıtalarda suç kartellerine karşı savaşıyor. Kara, deniz ve hava görevleri de bulunan oyunda yer alan görevler ve ekipmanlar oyunun harika hikayesini tamamlıyor.

GTA San Andreas

En iyi hikayeli oyunlar arasında yine bir GTA oyunu olan GTA San Andreas yer alıyor. Oyunun hikayesi ana karakter Carl Johnson’un kardeşinden annesinin vefat haberini almasıyla başlıyor. Annesinin katilinden haberdar olan baş karakterimiz San Andreas isimli şehre doğru yolculuğa başlıyor. Oyun, Johnson’un yolculuk esnasında karşısına çıkan teşkilata sızmış polislerle mücadelesini ve San Andreas şehrindeki çatışmalarını konu alıyor.

HITMAN 2

Hitman oyun serisinin ikincisi olan Hitman 2 PC için en iyi hikayeli oyunlar arasında yer alıyor. Oyunun hikayesinde baş karakter olan Ajan 47, gizli bir teşkilat olan Providence’nin verdiği görevler için çalışıyor. Hitman 2, suç örgütlerini ve kartelleri çökertmeye çalışan ajanımızın oyun boyunca yaşadığı aksiyonları konu alıyor.

Far Cry 3

Far Cry 3, sürükleyici hikayesiyle oyun serisinin en beğenilen yapımı. Oyunun hikayesinde tatil yapmakta olan grubun Vaas isimli bir suç lideri tarafından esir alınması konu alınıyor. Esaretten kaçıp bir araya gelmeye çalışan grubun üyelerinin başından geçen olaylar oyunculara aksiyon dolu bir oyun deneyimi sunuyor.

Crysis Remastered

Lingshan adasına gönderilen askerlerin uzaylılara karşı verdiği bir mücadeleyi konu alan Crysis Remastered, etkileyici hikayesinin yanı sıra en iyi FPS oyunları arasında yer almaktadır.

Assasin’s Creed Odyssey

Serinin 21. yapımı olan Asssasin’s Creed Odyssey, en iyi hikayeli oyunlar listemizde yer verdiğimiz ikinci Asssasin’s Creed oyunu. Oyunun hikayesinde Atina ve Sparta arasında geçen Peleponez savaşı işlenmektedir. Milattan önce 431 yılında geçen oyunda oyuncular asker olarak görev yapıyor.

Red Dead Redemption 2

Arthur Morgan isimli bir karakteri yönlendirdiğimiz Red Dead Redemption 2 oyununda kendimizi çeteler arası savaşların içinde buluyoruz. Oyunda yer alan multiplayer modu ile arkadaşlarınızla birlikte de savaşabilirsiniz.

Max Payne

Aynı isimdeki bir filmden uyarlanan Max Payne, en iyi senaryolu oyunlar kategorisinde oyuncular tarafından büyük bir beğeniye sahiptir. Oyunun hikayesi baş karakter olan Max Payne’nin işten eve döndüğünde eşi ve çocuklarının öldürüldüğü görmesiyle başlar. Oyun Max’in uyuşturucu bağımlıları tarafından işlenen cinayetin peşine düşmesiyle devam ediyor.

Far Cry 5

Far Cry, oyuncuların en çok ilgi gösterdiği oyun serilerinden biri. Peki Far Cry 5 ne anlatıyor? Oyunun hikayesinde polis rolünü üstlenerek şehirde silahlanmaya başlayan gizli bir tarikatın peşinden gidiyoruz. Şehri ele geçirmeye çalışan örgüte ve biçimsiz varlıklara karşı verdiğimiz mücadelede ekibimize yeni üyeler katarak şehri kurtarmaya çalışıyoruz.

Assasins Creed Valhale

Vikingler’in İngiltere istilasını konu alan Assassin’s Creed Valhalle oyununda Eivor isimli bir savaşçıyı yönlendiriyoruz. Kardeş rolündeki yardımcı karakter Sigurd ile birlikte tapınak şövalyeleri arasında bir mücadeleye giriyoruz.

Detroit Become Human

En iyi bilim kurgu oyunları arasında gösterilen Detroit Become Human’da Markus, Kara ve Connor ismindeki 3 androidin hikayesi konu alınıyor. Androidler arasında süren mücadeleyi konu alan oyun, tamamen oyuncunun yaptıklarına göre ilerliyor.

The Last of US

En iyi hikayeye sahip oyunlardan bir diğeri The Last of US. Hayatta kalma konusu üzerinde ilerleyen oyunda dünyayı saran amansız bir hastalık insanlığın büyük bir kısmını öldürüyor. Geriye kalanlar ise yaşamını sürdürebilmek için birbirleri ile savaşıyor. Medeniyetin bittiği bu oyunda harika bir hikaye eşliğinde keyifli bir macera deneyimi yaşayabilirsiniz.

Half-Life 2

Tek oyunculu ve çok oyunculu modlarda oynayabileceğiniz Half-Life 2, uzaylıların istilası sonrası yer altında kurulan bir direniş örgütünün mücadelesini konu alıyor. Örgütün içinde Gordon Freeman, arkadaşları ve uzaylılara karşı geliştirmeler yapan bilim adamları yer alıyor.

The Elder Scrolls V Skyrim Special Edition

Skyrim isimli kurgusal bir ülkede geçen The Elder Scrolls V Skyrim Special Edition oyunun hikayesi Alduin isimli bir karakterin öldürülmesi üzeirne kurulu. Alduin, Dünya’yı yok etmeye çabalayan bir ejderha tanrısı.

Beyond Two Souls

Ellen Page isimli karakterin yaşantısından 15 yılın konu alındığı Beyond: Two Souls oyunu, ana karakterimiz ve onun hayalet dostu Aiden arasında geçiyor. Spesifik güçleri olan Ellen’in hayatını ve güçlerini başka karakterler kontrol etmeye çalışıyor.

Tomy Clany’s Ghost Recon Wildlands

En iyi hikayeli oyunlar arasında yer alan Tomy Clany’s Ghost Recon Wildlands oyununda Bolivya’yı etkisi altına alan bir uyuşturucu karteline karşı verilen bir mücadele konu alınıyor. Bolivya halkı tarafından direniş başlatılan bu örgüte karşı ABD’den yardım isteniyor. ABD ise içinde yönlendireceğimiz karakterin de yer aldığı 4 askeri direniş için gönderiyor.

Heavy Rain

PS3, PS4 ve Windows işletim sistemlerinde oynanabilen Heavy Rain gizemli bir macerayı konu alıyor. Oyunun hikayesinde insanları yağmur suyunda boğarak öldüren Origami Katili isimli bir karaktere karşı cephe alıyoruz. 4 farklı karakteri yönlendirerek bu seri katili durdurmaya çalışıyoruz.

Metro 2033

Geldik en iyi hikayeli oyunlar listesinin son sırasına. Listenin son sırasında aynı isimdeki bir kitaptan uyarlanan Metro 2033 yer alıyor. Oyunun hikayesinde büyük bir nükleer savaştan sonra hayatta kalan Artyom isimli karakterin başına gelen olaylar konu alınıyor. 20 yaşındaki karakterimiz, Rusya’da farklı karakterlere karşı amansız bir mücadele veriyor.

Siz de hikayesini beğendiğiniz oyunları yorum kısmından yazarak en iyi hikayeli oyunlar listemize katkıda bulunabilirsiniz.