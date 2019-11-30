En Hızlı Mobil İnternet Hangi Ülkede?

OpenSignal’in yaptığı araştırma oldukça ilgi çekici. Hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olan internet ve özellikle mobil internet konusunda ülkemiz nerelerde? Ne kadar hız alıyoruz? Hangi ülke en iyisi hangi ülke en kötüsü? Bu yazıda araştırma verilerini açıklıyoruz.

Mobil internette Türkiye ne hız alıyor?

Araştırmada yer alan yaklaşık 90 ülke arasında Türkiye çok iyi de sayılmaz çok kötü de sayışmaz orta sıralarda yer alıyor ama ödediğimiz paralara göre kötü durumda olduğumuzu söyleyebiliriz. Türkiye 36. sırada listeye giriyor ve 17.1 Mbps internet indirme hızı sunuyor.

En kötü internet hızını Irak veriyor. 1.6Mbps hızla ırak son sırada yer alırken en iyi internet ise Güney Kore’de yer alıyor. 52.4 Mbps hız sunan Güney Kore bildiğiniz gibi Wifi ‘dan verilen internet hızıyla da lider. Yani dünyanın her açıdan en iyi interneti Güney Kore’de. Peki ikinci ve üçüncü sırada kimler var? İkinci sırada Norveç 48.2 Mbps hız veriyor. Üçüncü sırada Kanada’da mobil internetle 42.5 Mbps ile indirme yapılabiliyor.