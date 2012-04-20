Nasıl Yapılır ?

Facebook Yöneticileri Tarafından Kapatılan Hesapları Geri Açma


20 Nisan 2012
Yazar Ahmet Orhan
22 Yorum
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kapatılan facebook hesabını açmaKapatılan facebook hesabını açma işlemi biraz sıkıntılı ve uğraştırıcı bir yoldur.

Artık günümüzde en çok kullanılan Facebook hesaplarının kapanma riski de bulunmaktadır. Hesabınız kalıca olarak sildiyseniz veya bir şekilde açamıyorsanız bu makalemiz de bu konu ile ilgili açıklama yapılacaktır. İsteyerek veya istemeyerek yapmış olduğunuz kural ihlallerinden dolayı Facebook yöneticileri hesaplarınızı kapatabilir. Bu tür durumlarda Facebook yöneticilerini E-Mail atmanız gerekmektedir.

Genellikle kural ihlali oluşan kapatma sorunlarında yöneticiler tarafından bir bilgi maili gönderilir. Ancak bu maili İngilizce olduğundan çoğu kullanıcı tarafından gereksiz olarak görünür ve dikkat etmeden silinir. Bu tür durumda hesabınıza giremeye çalıştığınızda hesabınızın kullanılmaz hale geldiğini ve bir sorununuz var ise yardım sayfasına bakın diye İngilizce bir metin yazar.

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Bu şekilde kapatılan Facebook hesabınızı açma k için “disabled@facebook.com – appeals@facebook.com – info@facebook.com” E-Mail adreslerinde bir tanesine mail atmanız gerekecektir. Atacağınız mailde aşağıda yazdığımız İngilizce metini kullanarak atarsanız açılma ihtimalinin yüzdesi yükselecektir.

Kapatılan Facebook Hesabını Açma İşlemi için Göndereceğiniz Mail:

Hello Madam / Sir,
I made a big mistake. I wanted to my friends say something about me and i forgot to shange the message. So you deleted my account.
I am very very sory because of it. Can you active my account again please?
That is the warning “Your account has been disabled by an administrator. If you have any questions or concerns, you can visit our FAQ page here.”
What can i do to be activated my account again?

Cevap olarak da size bir mail daha gelecektir ona da alttaki cevabı vermeniz gerekmektedir.

Hi admin. You are right. I had not known the some rules so that i’m a new member. I have just joined to imaginary-world of internet, So i had not known the somethings. I apologize with you and I am sorry. Can you open my account for once? I will be grateful, I do not make a mistake again. Thank you !

Güncelleme 09.06.2017

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https://www.facebook.com/help/contact/logout?id=260749603972907

yukarıdaki adresten kapatılan facebook hesabını açma işlemi için de form gönderebilirsiniz.

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22 Yorum

  • Neden facebookum kapatılıyor bilgi verilmeden herşey kendi kimliğimle açtım yine kapatıldı bu nasıl iş anlamadım adamlarda 5,6 tane gacebook var bütün pislikleri ediyolar biz edeplice takılıyıruz bizimkisi kapanıyor olacak iş degil

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  • Kendi Adıma Olan Facebook Hesabım Başkasını Taklit Ediyorum Diye Kapatıldı Ama kendi Şahsıma Ait Kullandığım Facebook Hesabım Lütfen Yardımcı Olursanız Sevinirim

    Hesabınız bir başkasını taklit ettiğinden ve bu durum Facebook Topluluk Standartları’na aykırı olduğundan hesabınız kapatıldı.
    Bir hata yaptığımızı düşünüyorsanız lütfen bize bildir.

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  • Kişisel hesabım kapatıldı sizden ricam hesabıma tekrar erişim sağlamak istiyorum lütfen yardımcı olurmusunuz

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      • Ahmet bey kendi gmail hesabım üzerine açtm ismim doğruydu sadece kinliğimde deilde asıl doğum tarihimi yazmışım hesabım kapatıldı ititraz bölümündeki herşeyi yaptm açılır mı bilmiyorum yeni açtım açtığımla kapandığı bir oldu hesabın ya yardımcı olurmusunızı

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      • Hesabim facebook kurallarini ihlal ettigim gerekcesi ile kapatildi fakat hicbir kurali ihlal etmedim yardim merkezinden kimlik dogrulama yapmaya calistigimda bu mail ile kapatilan hicbir hesap yoktur diyo acil yardima ihtiyacim var nasil acarim hesabimi yardimci olurmusunuz lutfen

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  • Hesap gittiyse geri gelmez boşa uğraşmayın kendi kendilerine bir ilke diye tutturmuşlar hiç bişeye benzemiyor etraf fake hesap kaynıyor hepsi duruyor millet alenen seks yapıyor onnlar duruyor biz 2 muhabbet ediyoruzz anında gümlüyoruz bu nasıl sosyal ağ kandırmasınlar kimseyi face güvenlik ekibiymiş hadi lan ordan ne bilcez onların güvenli olduğunu her haltı yolluyruz yine yok yyine yok komple face uygulamasını kapatsınlar beceremiyolarsa insanlar maymuna döndü ne istiyolarsa yapıyoruz boykot edin kimse girmesin faeye zaten giremiyoruz

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