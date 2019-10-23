Teknoloji Haberleri

Kendini İmha Eden Mesaj Nedir? Whatsapp’ın Yeni Özelliği

1 dakika önce
Yorum Yazınız
Yazar Tarık
0 Kez Okundu

Whatsapp’ın yeni güncellemesiyle gelecek yenilikler bir bir ortaya çıkıyor. Ne zaman geleceği açıklanmayan güncellemenin notları belli oldu. Bunları sizinle paylaşacağız ve içerisinde harika bir özellik de bulunacak. Kendini imha eden mesajlar…

Whatsapp yeni güncelleme

Whatsapp’a yeni güncelleme geliyor. Burada yazacağımız maddelerin hepsi tek bir güncellemede gelebilir ama yüksek ihtimal böyle olmayacaktır. Muhtemelen hazır olmayan özellikler daha sonra yayınlanmak üzere geliştirilmeye devam edecek. Örneğin yeni güncellemelerden karanlık mod zaten uzun zamandır konuşuluyor ama hala yayınlanmış değil.

Kendini imha eden mesaj

Whatsapp’ın yeni özelliklerinden olacağı söylenen kendini silen mesajlar ileriki güncellemelerde gelecek. Bu güncellemeyle belirlenen süre sonunda ya da belirli bir noktayı açınca mesajlar kendini silecek. Bu güncellemenin gizliliği önemli ölçüde arttıracağı konuşuluyor. Gelen diğer özellikleri ise şu şekilde sıralayabiliriz;

  • Karanlık mod
  • Karanlık bildirimler
  • Sessize alınan kişilerin durum güncellemelerinin de gizlenmesi
  • Açılışta Whatsapp logosu görünecek
Tavsiye Yazı:  İPhone 5C ve Lenovo K900 Karşılaştırması

Bunları da Okumalısınız

Yorum Yazınız

CAPTCHA

*